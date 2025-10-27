Italia condecora a Pietro Tucci, representante de los ingenieros de caminos en Sevilla, como caballero por su destacado papel fuera de Italia

Tucci recibe el grado de caballero de la Orden de la Estrella de Italia en la embajada italiana en Madrid

Pietro Tucci, representante provincial en Sevilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, ha sido condecorado por el presidente de la República italiana con el grado de "caballero" por su destacado papel fuera de Italia.

Con más de 35 años de trayectoria profesional en España, todos ellos residiendo en Sevilla, Pietro Tucci ha llevado a Italia como su punto de referencia y “estrella guía” haciendo gala siempre con orgullo de su origen, lo que le ha valido el prestigioso reconocimiento de su país natal. Empezó en Azvi, más tarde trabajó en Magtel y actualmente en Jarquil.

El 20 de octubre recibió en Madrid una de las insignias de la Orden de la Estrella de Italia concedidas este año por el presidente de la República italiana. El Embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, le entregó la condecoración con el grado de "caballero" por su destacado bagaje en el sector de la Ingeniería.

Como destacó el embajador, Tucci, con más de 20 años como directivo en España, ha gestionado algunos de los proyectos de infraestructura más significativos de los últimos años en nuestro país, sobre todo en Andalucía, y “goza de un amplio y transversal reconocimiento por su capacidad de diálogo y colaboración con los interlocutores privados y públicos españoles”.

Pietro Tucci con el embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi. / Embajada de Italia en España

Pietro Tucci agradeció el “inmenso honor” de este reconocimiento que le llena de “orgullo” y lo motiva aún más para continuar su compromiso con el futuro en el nombre de Italia, "para que mi granito de arena pueda contribuir a crear un mundo mejor”. Ese granito empieza en su legado a su familia, allí presente, a los que agradeció su apoyo siempre, y continúa en su profesión, con las infraestructuras de las que es responsable y que “son, sin duda, un factor clave para el crecimiento del bienestar social y la creación de riqueza”.

La Ingeniería y la construcción han sido su pasión “desde niño”. Tras completar sus estudios en la Universidad de Bari, su experiencia profesional comenzó en empresas españolas, principalmente en Azvi, más tarde en Magtel y actualmente en Jarquil. Su proyección internacional le llevó a dirigir importantes proyectos en Noruega, Rumanía, Serbia, Polonia, Catar, Israel y, por supuesto, en España.

De talante “conciliador e integrador”, como él mismo también se define, desde que en 2023 asumió el cargo de Representante Provincial en Sevilla del CICCP ha materializado su promesa de convertir el Colegio en un foro de reunión y debate. Tucci puso de manifiesto en la entrega el “entusiasmo” con el que asume esta etapa.

El ingeniero Pietro Tucci estuvo acompañado en el acto por el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel Carrillo Suárez, y la presidenta de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), Concha Santos Pedraz, a la que pertenece Jarquil.

La Orden de la Estrella de Italia, instituida con la Ley del 3 de febrero de 2011, es un honor concedido por el presidente de la República, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores. Con tal reconocimiento se quiere recompensar a aquellos que han adquirido méritos particulares en la promoción de las relaciones de amistad y colaboración entre Italia y otros países y en la promoción de los lazos con Italia. La Orden se divide en cinco clases: Caballero Gran Cruz, Gran Oficial, Comandante, Oficial, Caballero. También se establece una clase especial de Gran Cruz de Honor, destinada a quienes han perdido la vida o han sufrido graves deficiencias físicas en la realización de actividades de alto valor humanitario en el extranjero.

Más información en https://ambmadrid.esteri.it/it/news/dall_ambasciata/2025/10/6_osi/