Cuenta atrás para el El Jardín de las Cigarreras: estará operativo a principios de 2026

El Jardín de las Cigarreras, un complejo de reciente construcción en el barrio de Los Remedios, se perfila como un nuevo referente para actividades dotacionales y de ocio en Sevilla. Este espacio, diseñado para dinamizar la zona, ofrecerá un aparcamiento tanto para residentes como para visitantes, además de un extenso jardín destinado al disfrute de la ciudadanía.

Con un diseño que prioriza la innovación, la sostenibilidad de sus materiales y la integración en el entorno, el complejo busca potenciar la actividad económica y de restauración en la margen derecha de la dársena del Guadalquivir. Se asienta sobre una parcela de 14.576 metros cuadrados, estratégicamente ubicada entre el Club Mercantil e Industrial y el Puente de Los Remedios, aportando nuevos equipamientos a la zona.

La infraestructura se distribuye en dos edificios de uso múltiple, un amplio jardín y un aparcamiento con 288 plazas. La superficie total de explotación alcanza aproximadamente los 22.000 metros cuadrados, de los cuales más de un tercio se destina específicamente a la zona de estacionamiento.

El edificio principal del complejo acoge espacios dotacionales distribuidos en cinco plantas, incluyendo dos niveles y una terraza con vistas al entorno urbano, sumando más de 10.000 metros cuadrados de superficie. La concepción de estos espacios no es modular; por el contrario, las empresas, entidades e instituciones que se establezcan en las distintas áreas dispondrán de amplias zonas y, en la práctica, de la exclusividad de las áreas comunes de cada planta.

Otra vista del nuevo complejo con el que contará el barrio de Los Remedios. / M.G.

La planta superior, a modo de terraza, presenta un amplio local acristalado de más de 1.000 metros cuadrados, concebido para albergar un restaurante y una sala de eventos. Este espacio se complementa con una terraza descubierta que ofrece otros 1.000 metros cuadrados útiles.

Por su parte, el edificio secundario, ubicado estratégicamente junto al puente, se dedicará a usos sociales, empresariales y culturales. Este albergará eventos, congresos y exposiciones, contando con una zona principal de 770 metros cuadrados y una terraza cubierta de 360 metros cuadrados. Adicionalmente, incluirá locales comerciales orientados a la restauración, que suman casi 900 metros cuadrados.

El jardín central, con una extensión de 9.000 metros cuadrados, ha sido diseñado para ser completamente accesible a vecinos y viandantes, eliminando cualquier escalón y facilitando el tránsito mediante rampas de mínima pendiente. Este espacio verde alberga un elemento singular: el que se considera el olivo más antiguo de Sevilla, datado entre los años 1000 y 1100 d.C., y que fue trasplantado desde Portugal. Un parque fluvial de 2.500 metros cuadrados completa la parte frontal del complejo.

El proyecto se encuentra en su fase final de ejecución. Durante las próximas semanas, se procederá a ultimar los detalles y a resolver los ajustes habituales en obras de esta envergadura, antes de la finalización definitiva de los trabajos, iniciados en 2021. La previsión es que los espacios comiencen a ocuparse para el inicio de su actividad empresarial, comercial y de ocio durante el primer trimestre de 2026.