Jorge Rey advierte sobre el tiempo para la Magna en Sevilla: "Este es el único pero del puente"

Se acerca el puente de diciembre y con él, la fecha más destacada en el calendario cofrade de los últimos años: la procesión Magna de Sevilla. Ocho imágenes con gran relevancia devocional de la ciudad y la provincia procesionarán este domingo 8 de diciembre para clausurar el II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular que la capital hispalense acoge desde este jueves. Más de 20.000 personas han reservado sus localidades para ver una procesión extraordinaria sobre la que muchos se están preguntando: ¿qué tiempo hará finalmente?

El joven meteorológo Jorge Rey destaca en declaraciones a Diario de Sevilla la presencia de "un anticiclón que dejará temperaturas agradables durante esta semana". No osbtante, el burgalés señala dos fenómenos significativos dentro de este panorama estable: las nieblas y una "entrada de frío típica de diciembre", que provocará una bajada en las temperaturas debido a "la llegada de vientos de componente norte". En las propias palabras de Rey, se trata del "único pero del puente".

Nieblas y frío, presentes en las madrugadas de la Magna

Tanto las nieblas como el frío podrían hacerse notar durante los traslados del Gran Poder y la Esperanza Macarena a la Catedral en la madrugada del domingo, cuando se prevé una mínima de 8 grados según la Aemet. El frío marcará asimismo el último tramo de la procesión de la Magna en la madrugada del lunes 9 de diciembre. Se esperan entonces 6 grados de mínima, cuando está previsto que algunas imágenes regresen a sus respectivos templos.

Esta situación se antoja perfectamente normal para la época del año, si bien noviembre y diciembre están siendo unos meses "vagos, después de un inicio del otoño especialmente movido", según el joven experto. "Se echan en falta borrascas y frío, que no está siendo demasiado intenso", señala Rey, pero añade, "las nieblas son un indicativo de la llegada de agua y nieve en enero".

Navidad tranquila e inicio de año convulso en Andalucía

Salvo la entrada de una masa de aire frío que "afectará más al este y nordeste de Andalucía", diciembre será por lo general un mes tranquilo en la región. De hecho, en Navidad tendremos unas temperaturas suaves con las que "no se va a estar nada mal", según el meteorológo. Sin embargo, Andalucía no será inmune al cambio de tendencia que se producirá durante los últimos días de 2024. "Avanzado el mes de diciembre, si bien no se esperan lluvias destacadas en la región, llegará el frío seco debido a los vientos del norte", adelante Rey.

Enero ya será un mes más inestable en lo meteorológico en la península. "En Reyes se espera un descenso en la cota de nieve, por lo que podría nevar en algunas ciudades del norte", explica Jorge Rey en su último vídeo. Más adelante, a mediados de mes, se dará una situación de cambio por la acción de "vientos continentales de levante", que podría traer frío y lluvias al sur del país.

Sin embargo, en Andalucía no se prevén lluvias significativas "hasta que llegue febrero o marzo". Hasta entonces, los episodios de inestabilidad se concentrarán sobre todo en el norte y el este peninsular, "aupados en parte por el fenómeno de La Niña", concluye el meteorólogo.