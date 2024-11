Le piden 24 euros a una joven de Los Palacios por hacerse las cejas en Madrid y este es su alegato: "Vivan los pueblos"

Como en casa, en ningún sitio. Esa es una lección obligada a la que se enfrentan los habitantes de la Sevilla Vacía una vez salen de sus pueblos en busca de un futuro mejor. Más si eres joven, vives en Madrid y el ahorro en los aspectos del ocio y bienestar es determinante para poder afrontar el alquiler holgadamente. La creadora de contenido Fabiana Sevillano ha puesto un revelador ejemplo de ello en una de sus últimas publicaciones en TikTok (@fabiana.sevillano, con más de 900.000 seguidores), en la que, indignada, comparte con sus seguidores la cantidad que una esteticista de la capital le ha pedido por hacerse las cejas.

La joven, natural de Los Palacios y Villafranca, comienza su relato con otra práctica habitual para ahorrar entre los jóvenes de provincias: "Me he venido desde Madrid a Sevilla porque tenía la revisión del aparato y he aprovechado para hacerme las cejas". El motivo por el que ha pospuesto este tratamiento no es más que económico: "En Madrid me querían clavar 24 euros", revela Fabiana, una cifra desorbitada si se compara con los precios por los que puede acceder al mismo servicio en su propio pueblo.

"Me planto donde Encarni el día antes por la noche y le digo: mañana voy a tu casa", asegura sobre su esteticién de confianza. El precio: seis veces menos, con oferta incluida; "4 euros, cejas y bigote". Pero la cosa no ha quedado ahí y Fabiana ha comenzado a enumerar todo lo que puede hacer con 24 euros en Los Palacios y Villafranca.

Un viaje que sí le ha salido a cuenta

La joven también se ha pasado por la peluquería. "Un martes a las ocho de la tarde he llamado a Mili y le he dicho: ¿puedo ir a tu casa a cortarme el pelo, que tengo las puntas fatal?", relata sobre su peluquera, que le cogió la cita "en el mismo momento". "7 euros", suma a la cuenta.

Aunque no se ha dado más "caprichos" durante su estancia exprés en el pueblo, Fabiana está convencida de que no se ha hecho la manicura también porque no ha querido. "Hubiera llamado a la Paqui y le digo: Paqui, estoy aquí en Los Palacios, ¿puedo ir a hacerme las uñas?", un servicio que le hubiera costado tan solo 10 euros.

Finalmente, Fabiana ha echado cuentas para reflejar que, efectivamente, para ella pagar 24 euros por hacerse las cejas en Madrid hubiera sido un atraco a mano armada. "Si hubiese querido, por 21 euros me hago el pelo, las cejas y las uñas", afirma, por lo que ha salido ganando con el viaje sin lugar a dudas. "Vivan los pueblos: mi Encarni, mi Mili y mi Paqui", concluye.