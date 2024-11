Juan Bueno acusa al PSOE de "volver a bloquear los presupuestos" de 2025 con sus propuestas irrenunciables para Sevilla

El delegado de Hacienda del gobieno de José Luis Sanz ha acusado este jueves al PSOE municipal de avisar que sus alegaciones a los presupuestos de Sevilla de 2025 son "planteamientos irrenunciables", lo que significa que "no quieren dialogar ni negociar". "En los términos que está planteada esta propuesta nos hace pensar que lo que quieren es volver a bloquear los presupuestos. Quieren de nuevo bloquear la ciudad, mientras que nosotros queremos que Sevilla avance", ha precisado el edil del PP.

Bueno considera que este todo o nada "dice muy poco del talante democrático del señor Muñoz. Algo que ya nos demostró como concejal, como alcalde y ahora como portavoz del PSOE. Esto demuestra que no cree en el diálogo y que no ha aceptado aún su derrota en las elecciones y no ha asumido que los sevillanos nos han elegido a nosotros para gobernar".

Para el delegado de Hacienda, "el señor Muñoz tiene esta actitud por su sumisión a Pedro Sánchez y porque tiene miedo a lo que pueda pasar a partir de mañana en el Congreso del PSOE. Con este documento lo que quiere es agradar a Pedro Sánchez y vuelve a demostrar que no le preocupa Sevilla ni los intereses de la ciudad. Estas propuestas demuestran que el señor Muñoz sigue estando lejos de la actualidad de Sevilla y de los barrios como ocurrió cuando fue alcalde y concejal".

Sobre los planteamientos irrenunciables del PSOE

Sobre el detalle de las alegacones del PSOE, el edil de Hacienda responde que "el señor Muñoz parece que no se ha leído los presupuestos ni el anexo de inversiones", ya que sus propuestas corresponden a iniciativas aprobadas por el gobierno local.

En este sentido, Bueno citó que para el fomento del empleo el PSOE pide 150 plazas de Policía Local, cuando estas "ya están convocadas y anunciadas por el alcalde, solo tiene que leer la prensa". Y añadió que desde el gobierno local "seguimos dando pasos importantes, y entre finales de 2024 y el año 2025 habrá un total de 200 nuevas incorporaciones en la plantilla de la Policía Local de Sevilla. El señor Muñoz parece que no se entera o no quiere enterarse".

Sobre movilidad sostenible, el edil de Hacienda asegura que "el estudio alternativas Ronda Urbana Norte, ya está en marcha y desbloqueada la SE-35". Añade que lo mismo sucede con la ampliación de servicios de Tussam, ya que "en los próximos tres años invertiremos más de 52 millones de euros en 125 autobuses, lo que supone el 30 % de la flota actual. Solo en los presupuestos del 2025 ya contemplamos más del 50% de esta inversión con 23 millones de euros".

Y sobre el tranvibús, aclara Bueno que "queremos crear hasta 5 líneas más de alta capacidad con el formato Bus de Tránsito Rápido (BTR) como el que inauguraremos el próximo año conectando Torreblanca y Sevilla Este con la Plaza del Duque".

En lo que respecta a turismo sostenible, el PP califica de "contradictorio que se nieguen a que se cobre una tasa por entrar en la Plaza de España y que, sin embargo, estén a favor de la tasa turística".

Sobre cambio climático, Bueno critica que el PSOE habla de creación de nuevos espacios verdes cuando el gobierno de Sanz tiene en marcha "la mayor campaña de plantaciones de los últimos seis años. Se plantarán 5.712 nuevos árboles y 2.400 arbustos, elevando nuestra infraestructura verde en más de 8.000 nuevos elementos vegetales".

En limpieza, el delegado de Hacienda recalca que "para 2025 solo en la partida de limpieza supone un crecimiento de más del 17 % con respecto a lo que nos encontramos en el 2023, pondremos en marcha un nuevo modelo operativo de limpieza de nuestras calles que implica más personal, más maquinaria, más frecuencia de limpieza del viario, más baldeo de nuestras calles, y supone también una flota renovada para la recogida de residuos, parte de la cual ya empieza a incorporarse tras los meses de licitación y fabricación requeridos. En definitiva, los presupuestos del 2025 va a propiciar un cambio absoluto en el modelo de limpieza de esta ciudad. Y, ya tenemos en marcha la nueva bolsa de empleo que permitirá la contratación de más personal a partir de las fiestas primaverales de 2025".

Sobre patrimonio municipal, Bueno se queja de que el PSOE hable de las naves de Artillería, de Santa Clara y del Mercado de la Puerta de la Carne "cuando el PSOE en ocho años de gobierno no fue capaz ni de desbloquear nada ni de mantener el patrimonio de nuestra ciudad como se merece·.

"Por primera vez en muchos años, un gobierno se toma en serio la cultura y el patrimonio de nuestra ciudad. Hemos desbloqueado y terminado las obras de la Fábrica de Artillería, que ya es una realidad; Y hemos desbloqueado otros proyectos como Santa Clara, San Hermenegildo, Mercado de la Puerta de la Carne, Gavidia, Altadis…. Entre otros muchos·".

Sobre la ley de Capitalidad, Bueno reprocha al portavoz Antonio Muñoz que "han tenido ocho años para hacerla y reclamarla y no han hecho nada". "Y, aquí sí están dispuestos a trabajar y reivindicar al Gobierno de España… y por qué no reivindican también las infraestructuras pendientes".

En cultura, "otro ejemplo más de que no hablan con la gente, los libreros quieren que la Feria del Libro se repita en los Jardines de Murillo. Este año ha sido todo un éxito", dijo Bueno.

En deportes, "el señor Muñoz tampoco se ha enterado de lo que estamos haciendo en el IMD. Las piscinas de las que habla ya están en marcha: Piscina de verano para el Polígono Sur y piscinas cubiertas para El Higuerón Sur y el Charco de la Pava. Y, tampoco se ha enterado que llevamos invertido más de 14 millones de euros para la mejora de los centros deportivos, que por cierto ellos dejaron abandonados y este equipo de gobierno está trabajando para convertirlos en centros deportivos de primera".

En materia de vivienda, el PP señala que "si hay algo de los planteamientos irrenunciables del PSOE que verdaderamente nos llama la atención es cuando hablan de vivienda. Unos señores que han hecho 83 viviendas en ocho años y que ni si quiera han sido capaces de entregarlas cómo nos van a pedir explicaciones cuando ya tenemos en construcción más de 900 viviendas y en pocos meses habrá más de 1500, en tan solo un año y medio. Cuando hemos desbloqueado suelos y proyectos que estaban metidos en los cajones. El señor Muñoz no está capacitado para hablar de viviendas a este equipo de gobierno. Si fuésemos al ritmo de Muñoz ahora mismo solo tendríamos en construcción 10 viviendas".

Y concluye el delegado de Hacienda, que "Muñoz trabaje antes de hablar y diálogo porque no se puede ir a una negociación con imposiciones irrenunciables y lealtad porque una vez más demuestran que más que mirar por los intereses de Sevilla miran por los intereses personales y partidistas".