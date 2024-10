Los grandes juicios de Sevilla: de Marta del Castillo a los ERE pasando por el Pollino y Lopera

Los juzgados de Sevilla son una máquina imparable, mal engrasada por la falta de medios pero imparable, que produce decenas y decenas de juicios día sí y día también. La selección de los más importantes daría para un buen puñado, pero la historia contemporánea de la Audiencia Provincial permite escoger cinco de una relevancia tremenda por lo que se enjuició o por a quien se enjuició. Esta lista es un rápido repaso a la supuesta prostitución de niños del caso Arny, el asesinato de Marta del Castillo, por supuesto los ERE de la Junta de Andalucía, el triple crimen de Dos Hermanas y la absolución de Manuel Ruiz de Lopera.

El juicio del caso Arny

La presunta red de prostitución de niños en tres clubes del entorno de la Plaza de Armas centró el que quizás fue el primer gran juicio mediático de la historia de la Audiencia. El 1 de octubre de 1995, casi medio centenar de hombres se sentaron en el banquillo acusados de corrupción de menores, entre ellos el presentador Jesús Vázquez, el cantante Javier Gurruchaga, el humorista Jorge Cadaval o el juez Manuel Rico Lara. Los cuatro resultaron absueltos tras una vista oral tan convulsa como la investigación policial, marcada por testimonios discutibles de testigos con un historial delictivo ya consolidado, por ejemplo José Antonio Sánchez Barriga.

El 18 de marzo de 1996, la Sección Tercera absolvió a 32 de los encausados. Sólo dos de los condenados entraron en la cárcel: el dueño del pub Arny, Carlos Saldaña, y José Antonio González Losada.

El juicio de Marta del Castillo

El juicio más mediático de la historia de Sevilla, con permiso de los ERE, fue el del asesinato y la desaparición de Marta del Castillo. Más de 150 periodistas cubrieron la vista, que comenzó el 16 de octubre de 2011, duró diecinueve sesiones y quedó visto para sentencia el 29 de noviembre. Ni antes ni después se ha visto un despliegue similar de medios en el Palacio de Justicia. Hasta entonces, los únicos casos que podían competir en expectación pública y atención mediática eran el del Arny o el del bailaor Farruquito, que en 2006 fue condenado a tres años de cárcel por atropellar y matar a un peatón en el Polígono San Pablo.

Captura de Miguel Carcaño tras declarar en el juicio por el asesinato de Marta del Castillo. / D.S.

El 13 de enero de 2012, la Sección Séptima condenó a Miguel Carcaño a veinte años de cárcel por asesinar el 24 de enero de 2009 a Marta, que tenía 17 años. Fueron absueltos el hermano de Carcaño, Javier Delgado; su novia, María García; y Samuel Benítez. El tribunal sólo consideró probado que Carcaño mató a Marta golpeándola con un cenicero y que su amigo Francisco Javier García Marín, el Cuco, lo ayudó a deshacerse del cuerpo en unión de una tercera persona desconocida. Todo sucedió en el domicilio del asesino, en la calle León XIII, y fue fruto de una discusión "por razones de la relación sentimental que mantuvieron en su día".

El juicio de los ERE

El juicio a más de una veintena de ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, es el más relevante de la historia de la Audiencia de Sevilla, aunque su trascendencia penal haya quedado finalmente atenuada (por no decir anulada) por el Tribunal Constitucional. El juicio empezó el 13 diciembre de 2017 y tuvo la friolera de 152 sesiones. El objeto era el procedimiento específico de concesión de ayudas que la Consejería de Empleo utilizó entre 2001 y 2010. El 11 de abril de 2018, Griñán alegó que no recibió las alertas del interventor y que no hubo "menoscabo o riesgo de menoscabo" de los fondos públicos. El 16 de abril, Chaves negó la mayor, la creación de un sistema "para burlar la ley".

El juicio quedó visto para sentencia a las dos y cuarto de la tarde del 17 diciembre de 2018. La sentencia, de 1.821 folios, se notificó casi un año más tarde, el 19 de noviembre de 2019. La Sección Primera condenó a Griñán a seis años de cárcel por malversación y a Chaves a nueve años de inhabilitación por prevaricación. Sólo hubo dos absueltos: el interventor Manuel Gómez y el antiguo jefe del gabinete jurídico Francisco del Río.

El 14 de septiembre de 2022, el Tribunal Supremo confirmó las penas de Chaves, Griñán y el resto de condenados. Entre junio y julio de 2024, sin embargo, todo lo juzgado y sentenciado se quedó en nada porque el Constitucional fue estimando los distintos recursos de amparo y absolvió a quienes habían sido castigados por malversación, además de anular algunas penas de inhabilitación por prevaricación. La corte de garantías estableció que se había vulnerado el derecho de los acusados a la legalidad penal y a la presunción de inocencia.

La causa del procedimiento específico fue la primera de las 187 piezas de la macrocausa de los ERE que se sometió al juicio de un tribunal.

El juicio al clan del Pollino

El Cabo, padre del Pollino, llega a la Audiencia de Sevilla bajo una fuerte escolta policial. / Juan Carlos Muñoz

El suceso más tremendo de los últimos años en Sevilla es el triple crimen de Dos Hermanas. El ciudadano turco Yilmaz Giraz; su mujer, Sandra Capitán; y la hija de esta, Lucía Begines, de sólo seis años, fueron asesinados y enterrados en una fosa séptica por varios miembros de un clan de narcotraficantes el 16 de septiembre de 2017 en la barriada de Cerro Blanco. El juicio, durísimo aunque casi todos los implicados negaron su participación, comenzó el 23 de junio de 2020 con siete acusados. Los tres principales se libraron inicialmente de la prisión permanente revisable. La Audiencia les impuso 76 años de cárcel a cada uno: eran Ricardo García Hernández (el Pollino), su esposa y su padre, Ricardo García Gutiérrez (el Cabo). La madre del Pollino fue absuelta.

En febrero de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía revisó la sentencia y condenó al Pollino y a su padre a prisión permanente, pero también absolvió a la mujer del primero. Un año después, el 10 de febrero de 2022, el Tribunal Supremo ratificó la cadena perpetua para los dos asesinos.

El juicio a Lopera

Manuel Ruiz de Lopera, sonriente a su llegada a la Audiencia de Sevilla para su juicio. / Antonio Pizarro

Manuel Ruiz de Lopera ha sido otro de los personajes ilustres de Sevilla que ha pasado por la Audiencia. Lo hizo por su gestión al frente del Real Betis. Ese juicio comenzó el 18 de abril de 2017 y acabó el 12 de enero de 2018. En la sentencia, dictada el 15 de marzo de 2018, la Sección Tercera lo absolvió de los delitos de apropiación indebida y administración desleal de los que había sido acusado por la Fiscalía y las tres asociaciones que por aquel entonces le hacían oposición: Por Nuestro Betis, Liga de Juristas Béticos y Béticos por el Villamarín). Las dos primeras se retiraron en julio de 2017 tras alcanzar un acuerdo extrajudicial con el investigado.