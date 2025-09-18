La Junta cancela 1.251 viviendas turísticas en Sevilla

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior ha actualizado a 1.251 el número de Viviendas de Uso Turístico (VUT) canceladas en la provincia de Sevilla desde febrero de 2024, de las cuales 1.119 corresponden a la capital hispalense. El consejero Arturo Bernal ha destacado que estas acciones forman parte de una estrategia integral de control y regulación que busca garantizar tanto la legalidad como la calidad de la oferta de alojamiento turístico en toda Andalucía.

La administración autonómica ha intensificado sus mecanismos de supervisión implementando medidas concretas que abarcan más cancelaciones efectivas y una mayor coordinación institucional. Entre las novedades más relevantes destaca la próxima incorporación de un grupo especializado de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma, que trabajará directamente sobre el terreno junto a los inspectores turísticos para identificar actividades irregulares.

"Las cancelaciones son la garantía de que quien no cumple no puede operar. El objetivo es claro: que el servicio que se presta sea reglado, en igualdad de condiciones con hoteles, hostales o apartamentos turísticos. Cuando un turista reserva en Andalucía, tiene derecho a encontrar una vivienda segura, legal y que cumple la normativa", ha subrayado Bernal durante su comparecencia.

Convenios municipales y mejoras tecnológicas

La Junta de Andalucía ha establecido acuerdos de colaboración con ocho municipios (Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, Jerez de la Frontera, Almería, Alhaurín el Grande y El Puerto de Santa María), mientras otros 23 convenios se encuentran actualmente en fase de tramitación. Esta red colaborativa permite compartir datos y coordinar actuaciones conjuntas entre las administraciones local y autonómica, multiplicando la eficacia de las intervenciones.

Una de las innovaciones más significativas implementadas este año ha sido la actualización del sistema informático del Registro de Turismo de Andalucía, que ahora incorpora avisos preventivos para informar a los ciudadanos cuando intentan registrar una VUT en zonas con limitaciones urbanísticas. En localidades como Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz, Chiclana o El Puerto de Santa María, donde existen restricciones específicas, el sistema emite automáticamente una advertencia sobre las consecuencias legales y la apertura inmediata de expediente de cancelación.

Posicionamiento frente al Gobierno central

El consejero también ha aprovechado su intervención para responder a recientes declaraciones del Gobierno de España sobre esta materia. Bernal ha insistido en desvincular las Viviendas de Uso Turístico de la problemática habitacional: "El señor Sánchez viene a Andalucía a atacar nuestra principal industria, el Turismo, y le culpa de que los ciudadanos tengan problemas para encontrar una vivienda. Ni el turismo ni las VUT son el problema. La clave está en una mala legislación estatal que desprotege a los propietarios y ahuyenta la oferta de alquiler habitual".

El responsable autonómico ha recordado que la competencia exclusiva en materia turística corresponde a la Junta de Andalucía, subrayando que el Ejecutivo central no tiene capacidad para cancelar ninguna VUT. "No son viviendas ilegales, van a poder seguir ejerciendo su actividad y lo único que cambia es que no podrán publicitarse en algunas plataformas. Mientras que el Gobierno de Juanma Moreno suma más de 10.500 cancelaciones, el Gobierno de Pedro Sánchez cero. Esa es la realidad", ha afirmado.

Bernal también ha cuestionado la viabilidad del Registro Único anunciado por el presidente del Gobierno, señalando que dicha iniciativa cuenta con informes críticos del Consejo de Estado y un expediente abierto por la Unión Europea por posible invasión de competencias autonómicas.