Jupol pide la dimisión de Marlaska tras el tiroteo entre narcos y policías en Isla Mayor: "El GOES no tiene vehículos blindados"

El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha exigido este domingo la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras el "grave suceso" ocurrido en Isla Mayor, donde un agente de la Policía Nacional resultó herido al ser tiroteado por una banda de narcotraficantes a las puertas de una guardería de droga. La operación estaba enmarcada en el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que según Jupol “es un absoluto fracaso que sólo ha servido para tapar la inacción del Gobierno”.

“Esperamos una evolución favorable y una recuperación plena del compañero. Estamos con él y con todos los policías que cada día arriesgan su vida en condiciones inaceptables, fruto de la dejadez y la falta de compromiso político con la seguridad pública", dice en primer lugar el sindicato, que considera que el suceso del sábado "no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una falta de medios, planificación y compromiso real con la lucha contra el narcotráfico". "El narco campa a sus anchas en España, el Estado ha perdido el control en la lucha contra los narcos y nuestros policías actúan desprotegidos. Marlaska es el máximo responsable de este fracaso y debe dimitir de inmediato", opina.

Aprovechando que el Pisuerga pasa por Isla Mayor, Jupol asegura que el Plan Especial de Seguridad que abarca seis provincias andaluzas "no ha servido para reforzar la seguridad, sino para maquillar cifras y alimentar titulares mientras la violencia de los grupos criminales aumenta exponencialmente y los policías siguen siendo carne de cañón sin chalecos, sin cascos adecuados y sin vehículos blindados". "Cada operativo se convierte en una ruleta rusa porque no hay material ni efectivos suficientes. No queremos medallas ni homenajes tras cada tragedia, queremos poder volver vivos a casa", proclama.

El GOES no tiene vehículos blindados

Jupol denuncia la "situación límite" en que trabajan los agentes destinados en las zonas más conflictivas. Por ejemplo, sin vehículos blindados para operaciones de alto riesgo como la de Isla Mayor. “Es vergonzoso que unidades de élite como el GOES (Grupo Operativo Especial de Seguridad) de Sevilla, de los grupos más importantes de la península y que trabajan directamente contra el narcotráfico, no disponga de un solo vehículo con blindaje antibalas. Es una temeridad y una irresponsabilidad del Ministerio", lamenta.

Al hilo del suceso de Sevilla, Jupol también se refiere a "la ausencia de cascos y escudos con una protección balística adecuada, la existencia chalecos antibalas caducados y retirados sin dotación de reemplazo" en la provincia de Cádiz, donde "les están retirando los chalecos sin dotarlos de nuevos chalecos de dotación individual". Y a eso añade que hay agentes de la Unidad de Intervención (UIP) "sin cascos con protección balística". "Los policías nacionales no pueden seguir yendo al combate con material obsoleto. Es indignante que mientras el narcotráfico se arma hasta los dientes, el Gobierno retire los chalecos caducados sin sustituirlos y nos obligue a actuar sin protección", reitera.

"Ha perdido el respeto de los policías"

Para Jupol, el ministro Marlaska "ha perdido el respeto de los policías y de la sociedad", así que "su permanencia en el cargo es una ofensa para todos los agentes que se dejan la vida en la calle". "España necesita un Ministerio del Interior que proteja a sus policías, no que los exponga. Necesitamos un Gobierno que mire de frente al narcotráfico y no que lo minimice. Este país no puede seguir gobernado desde el despacho mientras nuestros compañeros caen heridos en el campo de batalla", agrega.

El sindicato pide el endurecimiento de las penas para los delitos vinculados al narcotráfico, así como más medios humanos y materiales para la Policía Nacional y la Guardia Civil, la declaración como Zona de Especial Singularidad de todas las áreas afectadas por el narcotráfico, especialmente en Andalucía, y una jubilación digna para los agentes del régimen de clases pasivas. "Somos una profesión de riesgo real y constante. Nuestros compañeros se enfrentan a delincuentes con armas de guerra y embarcaciones que superan los medios del Estado", añade.