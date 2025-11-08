Herido grave un policía durante un tiroteo con unos narcos en Isla Mayor

Una operación contra el narcotráfico a través del río Guadalquivir se ha saldado con un policía nacional herido de gravedad tras ser tiroteado durante el asalto a una guardería de droga en la localidad de Isla Mayor. El agente pertenece a los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) y formaba parte de un operativo que ha sido recibido a tiros cuando ha intentado entrar en el recinto. De hecho, el o los traficantes que allí había se han atrincherado y en estos momentos hay un gran despliegue policial que está analizando cómo proceder.

Los hechos han ocurrido durante la madrugada del viernes al sábado. Los Greco, tras seguir el rastro de una banda organizada de narcotraficantes, han acabado rodeando la instalación donde se guarda la sustancia estupefaciente, pero se han encontrado con una fuerte resistencia de quienes estaban dentro. Durante el tiroteo, un policía ha encajado un tiro en el abdomen y ha tenido que ser trasladado a un hospital para ser operado de urgencia. Para hacerse una idea de las armas que pueden tener los narcos, la bala ha atravesado el chaleco de este indicativo policial.

Inmediatamente los responsables del operativo han requerido la ayuda de la Policía Nacional en Sevilla, que ha activado al Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES). A esta hora de la mañana, según fuentes de la investigación, incluso desconocen cuántas personas puede haber en el interior del inmueble.