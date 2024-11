Leer cuentos a los bebés prematuros: "Para nosotros es parte de su tratamiento"

David nació de forma prematura en la semana 29 de gestación. "Tenía prisa por nacer", cuenta su padre José Luis León, que explica que, por un prolapso de las membranas amnióticas en reloj de arena diagnosticado a la mamá en la semana 24, la prematuridad era algo más que esperado. "Se aguantó todo lo que se pudo hasta que David metió el hombro en el cuello de útero y ya no se pudo mantener más", relata.

Así, el pequeño llegó a la vidda el pasado 28 de octubre y desde hace más de 15 días está en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Virgen Macarena. Allí ha escuchado sus primeras historias. La luz es tenue y el silencio sólo es interrumpido por la dulce voz de su padre mientras le lee un cuento. Uno de todos los que, pese a su corta vida, ya ha escuchado. Hoy le ha toca ¿A qué sabe la luna?, un libro ilustrado que habla de los sueños inalcanzables que a veces pueden convertirse en realidad gracias a la cooperación y la ayuda mutua, muy en sintonía con los objetivos con los que el hospital ha creado una pequeña biblioteca en la unidad y anima a los padres a que lean a los bebés ingresados para incluirlos en los cuidados de los recién nacidos y estimular sus conexiones neuronales.

"Cuando nos hablaron del proyecto, nos pareció una buena idea para hablarle a David y conectar con él. Nos dijeron que, junto al contacto piel con piel, iba a tranquilizarlo. De hecho, incluso se nos duerme. Nos explicaron la importancia y los beneficios que tiene para su desarrollo neurológico por lo que, como cualquier padre en esta circunstancia, todo lo que podamos hacer para que esté bien, lo haremos", afirma José Luis.

"En el útero, el bebé recibe la voz, el calor y el latido del corazón de su madre y está demostrado que, en los niños prematuros, continuar con ello una vez nacen y tienen que seguir en el hospital hasta poder ir a casa favorece su desarrollo. Además, para los padres también es algo muy placentero el estar leyéndoles a sus hijos", añade la responsable de la Unidad de Neotalogía, Mercedes Granero.

La UCI de neonatos del Hospital Virgen Macarena, por la que el año pasado pasaron 121 prematuros, un 5,6% de todos los recién nacidos en el centro, tiene en pleno funcionamiento la biblioteca que estrenó en junio con una serie de libros infantiles recopilados de forma altruista, pero no excluye la posibilidad de que aquellas familias que quieran puedan llevar su propio libro. Además, esta particular biblioteca está abierta a las donaciones tanto de familiares de pacientes como de los propios profesionales que quieran participar. "Cuantos más libros, más diversidad de lectura", justifican las neonatólogas del servicio.

La medida se ha adoptado ante la evidencia científica de que, además de proporcionar importantes beneficios para la salud de estos pacientes pediátricos, como la reducción de los niveles de ansiedad, por ejemplo, y reforzar el vínculo con sus progenitores, de forma similar a lo que ocurre en el en el útero durante el embarazo, favorece significativamente su desarrollo cerebral.

En la unidad reconocen que algunos padres están más motivados que otros, pero en general la experiencia de la biblioteca es bien recibida y los profesionales del Virgen Macarena se esfuerzan en fomentar su uso y comunicar los beneficios de la lectura. "Los familiares están encantados ya que pueden estar con sus hijos recién nacidos, además de contribuir activamente en mejorar su neurodesarrollo. Ya de por sí la voz de la madre o del padre son magníficos estímulos auditivos para un bebé", aducen las promotoras de esta biblioteca neonatal.

José Luis y su mujer, Lola, son sólo un ejemplo. No dudaron a la hora de seguir las recomendaciones lectoras. "Para nosotros, la lectura es parte del tratamiento de nuestro pequeño", incide él. La familia asegura que se enfrentaron a la prematuridad como algo totalmente "desconocido". "Las dudas me hicieron querer informarme y he buscado hasta lo imposible algún tipo de manual para padres de bebés prematuros, que no he encontrado. Sólo algunas experiencias propias relatadas o manuales pero para personal sanitario", lamenta José Luis.

En esta línea, el Hospital Virgen Macarena acoge a las familias que llegan a la unidad con una primera toma de contacto con el papá, al que los profesionales acompañan a la unidad para que vean cómo funciona, se les explica la existencia de una guía actualizada para solventar dudas y, desde el pasado verano, se les enseña la biblioteca y se explican los beneficios de la lectura para el bebé.

La novedosa propuesta se enmarca dentro de la estrategia de Cuidados centrados en el desarrollo neonatal y la familia que se desarrolla en el centro y que busca humanizar la asistencia sanitaria desde una perspectiva integral, mejorar la calidad de la atención de los recién nacidos y apoyar a sus familias durante la hospitalización.

Dentro del catálogo de actividades incluidas en esta estrategia está la implementación del programa Madre Canguro, que facilita el piel con piel de bebés ingresados y familiares, el asesoramiento sobre lactancia materna o la existencia del centro satélite de leche humana donada.

La Unidad Neonatal del hospital sevillano se distribuye en dos salas de hospitalización, una de cuidados intensivos con 6 puestos, y otra de cuidados intermedios con nueve, además de ser centro satélite del banco de leche regional y acoger un área de extracción de leche materna para las madres que lo precisen. El compromiso del Hospital Virgen Macarena en la atención de recién nacidos y familiares es total, tal es así que forma parte de la red de centros adscritos al IHAN (Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia), abanderada por la OMS y Unicef, que busca promover el parto natural, la salud del recién nacido y la lactancia materna.

Un día de fiesta para la gran familia de los prematuros

Personal sanitario durante la jornada de conviviencia celebrada en el hospital. / M. G.

Con el objetivo de visibilizar lo que implica un embarazo prematuro y sus secuelas, más de 50 familias de niños prematuros se reunieron el viernes en el Aula Magna del Hospital Virgen Macarena junto al equipo de sanitarios de la Unidad de Neonatología en la ya tradicional jornada convivencia en el marco de la celebración del Día Mundial del Niño Prematuro, que se conmemora cada 17 de noviembre.

El acto contó con actividades lúdicas para los menores organizadas por los profesionales de la unidad como la actuación del Mago Coke, gracias a la colaboración entre el centro hospitalario y la Fundación Abracadabra, cuentacuentos o la escucha activa de las vivencias de algunos padres de esos niños prematuros para compartir experiencias.Además, el acto contó con la presencia de responsables de Peque Vidas, que aportaron igualmente información a las familias.