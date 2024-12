La ley marcial en Corea del Sur sorprende en Seúl a la concejal de Turismo de Sevilla

La declaración de la ley marcial en Corea del Sur, y el posterior rechazo del Parlamento, han sorprendido en Seúl a la concejal de Turismo de Sevilla, Angie Moreno. La edil se encuentra promocionando la capital andaluza en este país asiático, al que ha acudido junto con sus homólogos de los ayuntamientos de Córdoba y Málaga, Jacobo Florido y Marian Aguilar. Por parte del Consistorio sevillano se encuentra acompañando a la concejal un técnico de Turismo, Santiago García.

La noticia de la proclamación de la ley marcial ha sorprendido a la delegación andaluza, que llegó este lunes y que ha desarrollado su agenda durante todo el día con absoluta normalidad. Según indicaron fuentes municipales, los concejales y sus equipos están en permanente contacto con el embajador español en Corea del Sur y esperan seguir su misión comercial y promocional durante la jornada de mañana. Precisamente tienen prevista una reunión con el alcalde de Seúl, que en este momento no saben si se llevará a cabo o no. Las reuniones terminan este miércoles y está previsto que la delegación regrese a España el jueves, si no hay ningún contratiempo.

El objetivo de este viaje es promocionar las ciudades de Sevilla, Córdoba y Málaga en Corea del Sur, con el objeto de atraer a este mercado de larga distancia a las tres capitales andaluzas. En la presentación de las jornadas, que se llevó a cabo en Málaga a finales de noviembre, Angie Moreno declaró que "Sevilla refuerza su presencia internacional al promocionarse en Corea del Sur, donde desarrollará una intensa agenda de trabajo en la ciudad de Seúl, que busca estrechar lazos culturales y turísticos entre ambas regiones, además de atraer a un viajero de alto poder adquisitivo, cuya motivación principal a la hora de viajar es conocer el patrimonio y la cultura".

La edil de Turismo señaló que "la delegación llevará a cabo reuniones y presentaciones de los destinos ante instituciones como la Universidad Nacional de Seúl, la Cámara de Comercio de España en Corea, en este caso ante inversores turísticos, y también mantendrá encuentros con los principales turoperadores del país". "Esta iniciativa conjunta con los Ayuntamientos de Málaga, Córdoba y Sevilla, pone en valor la riqueza histórica, cultural y gastronómica de Sevilla como destino imprescindible para los viajeros surcoreanos, quienes han mostrado un creciente interés por explorar ciudades con autenticidad y tradición, como es Sevilla, que encaja perfectamente con el espíritu del viajero surcoreano", abundó entonces Moreno.

La concejal recordó que "la promoción en Seúl es una parte clave de la estrategia de internacionalización de Sevilla, que busca atraer a mercados emergentes como el surcoreano, contribuyendo a un turismo más diverso y sostenible". Con este viaje, Sevilla pretendía ahondar en su estrategia de atraer a los mercados asiáticos y oceánicos más lejanos, aprovechando la conexión directa del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ubicado a poco más de dos horas de la capital andaluza, que través de la línea que Qatar Airways dispone entre Doha y Seúl. Los coreanos representan el 1,36% del total de viajeros que llegan a la capital andaluza. Y sobre el total de visitantes internacionales, suponen el 2,21%