Llega una ola de frío a Sevilla: este es el día en el que bajarán las temperaturas

Después del paso de la borrasca 'Claudia' por Sevilla —un episodio que ha dejado cinco días consecutivos de lluvia y tres jornadas bajo aviso naranja— la capital andaluza encara una semana marcada por un giro brusco en el tiempo. La llegada de una masa de aire frío cambiará por completo el panorama meteorológico y provocará un descenso térmico generalizado a partir de mediados de semana.

En Sevilla, 'Claudia' ha dejado sus últimos coletazos de inestabilidad durante la mañana del lunes, aunque la borrasca se irá retirando a lo largo del día. Será a partir del martes cuando la situación meteorológica dé un respiro: regresará la estabilidad, con temperaturas máximas cercanas a los 20°C y mínimas entre 7°C y 8°C, valores típicos de finales de otoño.

Previsión del tiempo esta semana en Sevilla / Aemet

Sin embargo, esta calma durará poco. El jueves comenzará a asentarse sobre la Península la masa de aire frío responsable del desplome térmico, que se hará evidente en la capital hispalense a partir del viernes. Según las previsiones de Aemet, Sevilla experimentará un descenso notable de las mínimas, que caerán por debajo de los 5°C y tocarán fondo durante el fin de semana.

La jornada del viernes será el primer aviso del cambio brusco de tiempo: las temperaturas oscilarán entre una mínima de 5°C y una máxima de 15°C, marcando el inicio del descenso térmico. El sábado será el día más frío del episodio, con una mínima de 2°C que situará los amaneceres en valores prácticamente invernales, mientras que la máxima no pasará de los 14°C. Ya el domingo se apreciará una ligera recuperación, con mínimas que subirán hasta los 4°C y máximas que alcanzarán los 18°C, aunque el ambiente continuará fresco.

Este episodio marcará el primer gran desplome térmico del otoño en Sevilla, que pasará de un ambiente templado a uno plenamente invernal en apenas 48 horas. Todo apunta a que la próxima semana comenzará con valores algo más suaves, aunque el frío seguirá siendo protagonista en las primeras horas del día.