Hasta ocho kilómetros de retenciones en la A-49 este lunes en la entrada a Sevilla

La mañana de este lunes ha arrancado con importantes atascos en la A-49 en sentido Sevilla, donde se han registrado hasta ocho kilómetros de retenciones a primera hora del día.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), la vía presentaba retención y congestión por circulación irregular desde el kilómetro 8, a la altura de Espartinas, hasta el kilómetro 0, en Camas, en sentido decreciente de la kilometración hacia Sevilla, una incidencia actualizada por el organismo pasadas las 8.40 horas.

Retenciones en la A-49 este lunes / DGT

La jornada ha comenzado además con lluvia en la capital, un factor que, unido a varios accidentes registrados a lo largo de la autovía, ha contribuido a intensificar las dificultades circulatorias.

Entre los incidentes más relevantes se encuentran dos obstáculos fijos por accidente. El primero se ha localizado en el kilómetro 7,3 en Espartinas, también en sentido Sevilla, donde se mantiene un estrechamiento de carriles desde las 8.47 horas. El segundo accidente se ha producido en el kilómetro 6, en Bormujos, obligando al cierre del carril central desde las 7.27 horas, según la última actualización de la DGT.

Las autoridades recomiendan a los conductores extremar la precaución ante la combinación de asfalto mojado y alta intensidad de tráfico, así como planificar los desplazamientos.