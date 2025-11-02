¿Llueve esta semana en Sevilla? Todo tranquilo hasta el miércoles que vuelve el agua

La primera semana de noviembre de 2025 comenzará con tiempo estable y temperaturas agradables en Sevilla, aunque los sevillanos deberán preparar sus paraguas para el miércoles 5, cuando se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la capital hispalense alternará días de sol con episodios de lluvia que refrescarán el ambiente otoñal durante estos primeros días del mes.

Los primeros días de la semana mantendrán el patrón de estabilidad característico del otoño sevillano, con cielos predominantemente despejados y temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 25 grados. El lunes 3 y martes 4 de noviembre serán especialmente agradables, con máximas que alcanzarán los 23-25 ºC durante las horas centrales del día, mientras que las mínimas se mantendrán frescas, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al anochecer. Las condiciones de viento serán favorables, con predominio de componentes norte y este de intensidad leve.

La situación experimentará un giro notable el miércoles 5 de noviembre, jornada que se presenta como la más inestable de la semana. La Aemet pronostica una probabilidad del 90% de precipitaciones, especialmente concentradas en la segunda mitad del día. A pesar de la presencia de nubes y los esperados chaparrones, las temperaturas seguirán manteniéndose en valores suaves, con mínimas de 13 ºC y máximas que podrían alcanzar los 26 ºC antes de la llegada de la lluvia.

Previsión de la Aemet / M.G.

Evolución meteorológica para el resto de la semana

Tras el episodio lluvioso del miércoles, el jueves 6 de noviembre traerá una mejora progresiva en las condiciones meteorológicas. La probabilidad de precipitaciones descenderá considerablemente hasta situarse en un 25%, mientras que los termómetros experimentarán un ligero descenso, con mínimas que bajarán hasta los 9 ºC y máximas que no superarán los 21 ºC. El viento cambiará a componente suroeste y soplará con algo más de intensidad que en días anteriores, lo que contribuirá a esa sensación de frescor.

De cara al fin de semana, la previsión apunta a condiciones variables típicas de la estación otoñal, con alternancia de nubes y claros. Para el sábado 8 de noviembre se mantiene una probabilidad del 25% de precipitaciones débiles que podrían aparecer de forma intermitente. Las temperaturas continuarán en valores suaves, con máximas cercanas a los 20 ºC, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre, siempre y cuando no coincidan con algún chubasco ocasional.

Este comportamiento meteorológico supone un regreso a patrones más propios del otoño en la capital andaluza, tras varios días de predominio del sol y temperaturas que en ocasiones han superado los valores habituales para esta época del año. Los sevillanos podrán experimentar esa sensación otoñal característica, con mañanas frescas, tardes agradables y la posibilidad de alguna lluvia que aporte el necesario contraste húmedo a una ciudad acostumbrada a largos periodos de sequía.

El clima otoñal en Sevilla

El otoño en Sevilla suele caracterizarse por temperaturas moderadas y un incremento gradual de las precipitaciones, especialmente durante los meses de octubre y noviembre. Esta estación representa una transición entre el intenso calor estival y el invierno, generalmente suave, propio del clima mediterráneo continentalizado que predomina en la zona.

Las temperaturas medias en noviembre en la capital hispalense oscilan tradicionalmente entre los 9 ºC de mínima y los 20 ºC de máxima, valores que coinciden con las previsiones para esta primera semana del mes. El incremento de la humedad y las primeras lluvias importantes suelen aparecer precisamente en estas fechas, contribuyendo a recargar los acuíferos tras el largo y seco verano.

Los expertos meteorológicos señalan que estas lluvias resultan fundamentales para el equilibrio hídrico de la región, especialmente considerando la situación de estrés hídrico que ha afectado a Andalucía durante los últimos años. Las precipitaciones previstas para el miércoles, aunque no serán extraordinarias, aportarán un volumen de agua que resultará beneficioso tanto para los espacios naturales como para las reservas hídricas de la zona.

¿Cómo afectan estos cambios meteorológicos a la vida cotidiana?

Las variaciones meteorológicas previstas para esta semana influirán en diversos aspectos de la vida diaria de los sevillanos. El contraste entre los días soleados y la jornada lluviosa del miércoles requerirá cierta adaptación, especialmente en lo relativo a la movilidad urbana y las actividades al aire libre programadas.

Los días iniciales de la semana, con su tiempo estable y temperaturas agradables, resultan idóneos para el disfrute de terrazas y espacios públicos, algo muy característico de la cultura sevillana. Sin embargo, el miércoles será recomendable portar paraguas y evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

El ligero descenso térmico previsto tras el episodio lluvioso marcará también el inicio de la temporada de mayor actividad comercial en el centro de la ciudad, coincidiendo con las fechas previas a las celebraciones navideñas. El tiempo fresco pero no desagradable suele animar a los sevillanos a disfrutar de paseos por zonas emblemáticas como la Alameda de Hércules, el Parque de María Luisa o las orillas del Guadalquivir.