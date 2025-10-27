La lluvia y un accidente con dos heridos en la A-49 complican el tráfico en Sevilla

La jornada de este lunes ha comenzado con problemas de tráfico en distintos puntos del área metropolitana de Sevilla, motivados por las lluvias registradas desde primera hora de la mañana, que han ralentizado la circulación en los principales accesos a la capital y reducido la visibilidad en carretera.

En este contexto, un accidente de tráfico ocurrido en la A-49, a la altura de Sanlúcar la Mayor y en dirección Huelva, ha agravado las retenciones en esta vía. En el siniestro se han visto implicados al menos dos vehículos, una furgoneta y un turismo, y se ha saldado con dos heridos, dos varones de 26 y 39 años, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El aviso se recibió sobre las 7:10 horas, en plena hora punta. La Dirección General de Tráfico (DGT) confirmó que el accidente obligó a cortar el carril izquierdo, lo que provocó retenciones de aproximadamente un kilómetro.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios del 061, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carreteras, que trabajaron para atender a los heridos y restablecer la normalidad en la vía. Los dos afectados fueron finalmente trasladados al Hospital San Juan de Dios del Aljarafe.