Tiempo en Sevilla: estos son los pueblos que esperan más lluvia durante la semana

La última semana de octubre llega con lluvias a la provincia de Sevilla, así como también con unas máximas que no superarán los 26ºC en la capital hispalense. A raíz de las previsiones para la jornada de este lunes 27, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso amarillo en la campiña sevillana, por el riesgo de alcanzar acumulaciones de hasta 20 mm en una hora.

Esta situación se extiende al conjunto andaluz, tal y como expresa el organismo en redes sociales. Según informa, la semana estará marcada por "precipitaciones en amplias áreas de Andalucía, debido a las borrascas atlánticas". Mientras tanto, "las temperaturas seguirán algo por encima de lo normal para esta época del año, aunque los valores de las máximas serán sensiblemente más bajos que la semana anterior".

¿Dónde va llover esta semana en Sevilla?

Durante el lunes 27 de octubre, Sevilla se presenta "con cielos muy nubosos, sin descartar que vayan acompañados de chubascos ocasionales". Así, las zonas más afectadas se corresponden al sur de la provincia: Isla Mayor (95%), Lebrija (95%) y Utrera (90%); o algunas áreas del este, por ejemplo, Osuna (90%) o Estepa (80%).

Por su parte, la capital hispalense presenta un 75% de probabilidades, Écija un 65% y, en el caso de los municipios del norte, Guadalcanal, Constantina o Almadén de la Plata, apenas rozan el 10% a lo largo de todo el día. Sin embargo, esto irá cambiando conforme avance la semana.

El martes 28 de octubre, se produce un "aumento de la nubosidad" hasta cielos muy cubiertos y acompañados de precipiaciones que irán de débiles a moderadas. En términos generales, las lluvias se extienden por toda la provincia, oscilando en torno a un 70% - 80% de probabilidades. Será en Almadén de la Plata donde se concentre el porcentaje más alto, un 95% a partir de las 18:00 horas.

Además, durante esa jornada, las temperaturas viven un ligero descenso, situándose en los 24ºC de máxima en Sevilla o Morón de la Frontera; 25ºC en Lebrija y 26ºC en Écija. En el caso de las mínimas, los termómetros marcan variaciones que van desde los 13ºC hasta los 18ºC, según la zona.

Octubre termina con lluvias en Sevilla

Continuando por la misma línea, las precipitaciones se vuelven más intensas con la llegada del miércoles 29 de octubre. De acuerdo con la información recabada por la Aemet, se espera un 100% de probabilidades en la mayor parte de la provincia. Solo en localidades del este, como Estepa, Osuna o Écija, este porcentaje será más bajo (70% - 80%), al menos hasta las 12:00 horas, cuando se iguale al del resto de Sevilla. Por ello, se prevé que sea el día con más lluvia de la semana.

El jueves 30 y el viernes 31 de octubre, la situación se mantendrá sin una gran variación, con precipitaciones generalizadas, aunque de manera más aislada. Sea como sea, podemos esperar entre un 90% y un 95% de probabilidades en zonas como Sevilla capital, Guadalcanal, Écija o Constantina.

A partir del sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, parece que la lluvia amaina ligeramente. Sin embargo, el panorama permanecerá lluvioso hasta el comienzo de la próxima semana.