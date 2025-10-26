El tiempo en Sevilla para esta semana: el miércoles será el día con más lluvias

Sevilla se prepara para una semana marcada por la inestabilidad en el tiempo. Tras un domingo con chubascos por la tarde que obligaron a activar el aviso amarillo y una ligera bajada de temperaturas, parece que el otoño ha llegado de verdad.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y los de Eltiempo.es, la tendencia apunta al paso de un tren de borrascas atlánticas que dejará lluvia y descensos térmicos. La situación será variable, eso sí, con jornadas de transición e incluso con días de tiempo cambiante.

Un lunes de transición

El lunes 27 será un día muy variable con una probabilidad de lluvias que superará el 60% en las horas centrales de la jornada. Por la noche, la situación se estabilizará levemente, con cielos más abiertos. Las máximas se situarán alrededor de los 26 grados y las mínimas en torno a 17.

El martes irá empeorando con las horas

La jornada del martes ofrecerá un respiro relativo al comenzar: poco riesgo de lluvia en la mañana, aunque conforme avance el día las nubes serán más am, pudiendo alcanzar una probabilidad del 85-90 % en la segunda mitad. La máxima descenderá a unos 24 grados y la mínima rondará los 16.

El tiempo para esta semana en Sevilla según la Aemet. / AEMET

Miércoles: el día más lluvioso

El miércoles 29 se perfila como el más inestable de la semana: cielos cubiertos con lluvia prácticamente continua, probabilidad del 100%. Los acumulados se esperan altos y es muy probable que se activen avisos en la provincia. El viento soplará del sur con rachas notables, lo que puede acentuar la sensación de bajada térmica. AEMET estima temperaturas entre 16 y 22 grados para ese día.

La inestabilidad sigue el jueves

El jueves seguirá con chubascos generalizados, aunque con una intensidad algo menor. Las temperaturas se mantendrán estables respecto al miércoles. Aunque el ambiente seguirá húmedo y gris, se vislumbra un pequeño alivio en comparación a la jornada anterior.

Viernes con cierto respiro

Para el viernes 31 se espera un cierto respiro: menos nubosidad durante la mañana, aunque la probabilidad de lluvia seguirá siendo alta (alrededor del 70%). Las lluvias serán débiles y las máximas podrían ascender ligeramente.

Sábado: parecido al viernes

Situación similar a la del viernes: riesgo de lluvia del 75%, preferentemente por la mañana. Los mercurios podrían subir algo más. Según Eltiempo.es, los chubascos podrían concentrarse en la primera parte del día.

Domingo: el día más tranquilo de la semana

Se vislumbra el domingo 2 de noviembre como el día más tranquilo: nubosidad abundante, pero con riesgo de lluvia mucho menor. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios. De todas formas, faltan muchos días aún y seguramente la previsión cambie.

Es importante seguir con atención las actualizaciones de los pronósticos, ya que la situación puede cambiar. Lo que sí está claro es que la tendencia indica que los días más complicados serán miércoles y jueves, con un posible giro hacia algo más estable para el fin de semana.