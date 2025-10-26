Vuelve la lluvia a Sevilla: una docena de avisos por inundación de bajos, balsas de agua en calles y caídas de ramas

La provincia de Sevilla ha registrado una docena de avisos al 112 desde las 18:45 de este domingo por diversas incidencias relacionadas con las precipitaciones. El servicio de emergencias regional ha atendido llamadas procedentes tanto de la capital hispalense como de varios municipios de la provincia por inundaciones en bajos, acumulaciones de agua en las vías públicas y desprendimiento de ramas.

En la capital andaluza, el Paseo de Delicias ha sido uno de los puntos más afectados por la acumulación de agua en la calzada. Asimismo, se han registrado caídas de ramas en la zona de Escuelas Pías.

Además de la capital hispalense, las localidades afectadas por estas incidencias meteorológicas incluyen a Paradas, Osuna, Alcalá de Guadaíra y Camas. La naturaleza de los avisos abarca principalmente problemas de anegación en viviendas particulares y locales comerciales, así como la formación de balsas de agua en diversas calzadas.

La campiña sevillana está en alerta amarilla por precipitaciones desde las 14:00 hasta las 23:59 por la previsión de acumulados de hasta 15 litros en una hora.

Previsión de lluvias para esta semana

Según los modelos de predicción que se estiman, en la ciudad de Sevilla se podrían podría registrar importantes chubascos a mediados de semana con elevados acumulados. En los días anteriores se esperan lluvias más leves.

Municipios cercanos como Dos Hermanas presentan un escenario similar: los modelos apuntan a la posibilidad de chubascos el miércoles y jueves. Alcalá de Guadaíra, por su parte, verá precipitaciones mucho más escasas, con acumulados muy bajos, según las previsiones de los servicios meteorológicos.