Sevilla se prepara para una semana de lluvias intensas: Previsión y acumulados

La provincia de Sevilla se prepara para varios días de cambios meteorológicos después de una prologación más extensa de lo habitual. De este modo, el final del mes de octre viene acompañado por periodos de lluvias previstas el miércoles 29, pero que comenzarán este domingo 26. Según los modelos de predicción que se estiman, la ciudad de Sevilla, se podrían podría registrar más de 20 mm de precipitación acumulada a mediados de semana, mientras que los días anteriores se esperan lluvias más leves.

Municipios cercanos como Dos Hermanas presentan un escenario similar: aunque durante el fin de semana están registrando episodios de sol y nubes, los modelos apuntan a la posibilidad de chubascos el miércoles y jueves. Alcalá de Guadaíra, por su parte, verá precipitaciones mucho más escasas, con acumulados muy bajos que apenas superan los 2 mm, según las previsiones de los servicios meteorológicos.

La AEMET continuará actualizando sus pronósticos en los próximos días, y se recomienda a los ciudadanos consultar diariamente la evolución del tiempo, especialmente si se planifican desplazamientos o actividades al aire libre.

De este modo, la provincia de Sevilla se enfrente a un fuerte y brusco cambio de tiempo tras semanas de estabilidad otoñal y temperaturas suaves. Una borrasca atlántica será la responsable de que las lluvias intensas lleguen a la ciudad y a varios municipios cercanos a partir del domingo, marcando un giro hacia un clima más propio del otoño. En cuanto a porcentajes, Según AEMET, la probabilidad de precipitaciones para el domingo 26 es del 100%, con los primeros chubascos durante la madrugada y picos de intensidad hacia la mañana y primeras horas de la tarde. La agencia meteorológica prevé que la semana próxima esté marcada por lluvias continuadas, aunque el descenso de las temperaturas no será tan pronunciado como en otras zonas de Andalucía o del país.

Más de 90 litros en diez días

Asimismo, sgeún informa la Aemet, el miembro de Control del modelo IFS del ECMWF prevé acumulaciones importantes de lluvia para los próximos 10 días en la provincia de Sevilla. Aunque este pronóstico es aproximado y la situación todavía presenta cierta incertidumbre, se espera que lleguen precipitaciones significativas que marcarán el inicio de un periodo más lluvioso; de hecho según el gráfico Sevilla capital podría acumular más de 90 litros por metro cuadrado de aquí a primeros de noviembre.

Cabe destacar que se trata de la borrasca Benjamin la responsable de este giro en el tiempo, que ha provocado que se active la alerta en hasta en 34 provincias españolas, afectando principalmente a las comunidades autónomas del norte, este, Galicia y Baleares.