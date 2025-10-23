La Aemet anuncia una "bajada significativa de las temperaturas" a partir del domingo en Andalucía: casi 10ºC de diferencia en estas zonas

Por el momento, Andalucía esquiva la borrasca de gran impacto Benjamín, que mantiene al resto de la península sumida en sendos avisos por lluvia. De manera que las máximas todavía rozan los 30ºC en algunas zonas y, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales, durante la jornada de este jueves 23 de octubre, se han registrado unas temperaturas propias de las noches tropicales en áreas martítimas

Ahora bien, todo apunta a que esta situación está a punto de cambiar y, en palabras del organismo, "la bajada significativa de las temperaturas llegará el domingo". Será entonces cuando los termómetros reflejen un descenso de casi 10ºC en algunas zonas de la comunidad. Esta drástica diferencia se producirá en el transcurso de un solo día y marcará el clima que regirá Andalucía durante el comienzo de la próxima semana.

La Aemet anuncia "una bajada significativa de las temperaturas"

Además, el notable descenso térmico irá acompañado de lluvias generalizadas, especialmente intensas y probables en municipios de las sierras Béticas. En cuanto a las máximas, el fin de semana arranca con ellas por encima de los 30ºC en numerosas zonas. Por ejemplo, el viernes 24 de octubre, Málaga (33ºC), Sevilla (32ºC), Córdoba y Granada (31ºC) o Huelva (30ºC), alcanzan valores más altos de lo que cabría esperar en esta época del año.

Asimismo, el sábado 25 de octubre se producirá un descenso en el litoral atlántico (Huelva, 27ºC; Cádiz, 25ºC) y un ascenso en el interior oriental. Zonas como Jaén llegarán entocnes a los 31ºC y Granada subirá hasta los 32ºC. Por su parte, Sevilla o Córdoba se mantendrán estables. No obstante, este panorama cambiará a partir del domingo, cuando las máximas desciendan drásticamente en numerosas zonas.

La capital jienense será uno de los municipios con mayor contraste, pasando de los mencionados 31ºC a los 22ºC de máxima previstos para el domingo. En la misma línea, Granada no superará los 23ºC, Córdoba rozará los 24ºC y Sevilla o Málaga se mantendrán en torno a los 27ºC; un notable cambio con respecto a los 32ºC alcanzados durante la semana previa.

¿Qué zonas de Andalucía esperan más lluvia?

Este descenso de las temperaturas, que define las previsiones de la próxima semana, irá acompañado de chubascos generalizados en Andalucía. Aunque el litoral mediterráneo no se verá especialmente afectado y existe una menor probabilidad (70% en Málaga), zonas del este e interior de la región sí parecen sugerir un panorama marcado por las precipitaciones.

En Sevilla capital se espera el domingo un 95% de probabilidades de lluvia, mientras que numerosas localidades de la provincia alcanzarán el 100%. A su vez, la bajada térmica en Jaén irá acompañada de esta misma inestabilidad (95%); igual que Granada (85%), Córdoba (100%), Cádiz (100%) o Huelva (95%). Todas ellas, son zonas que, según la Aemet, registrarán un marcado contraste con los días anteriores.

Finalmente, la próxima semana llegará también con posibles chubascos débiles, aunque la distancia en el tiempo puede llevar a variaciones en las previsiones conforme nos acerquemos al lunes 27 de octubre.