Una manifestación en defensa de la Constitución a finales de marzo en Sevilla

Sevilla acogió este miércoles por la tarde la presentación de ‘Español a español por la Constitución’, un movimiento cívico “sin otro fin que la defensa de la Constitución, el Estado de Derecho, la monarquía parlamentaria, la libertad y la democracia”. Quien habla así es Amalio de Marichalar, conde de Ripalda y cara visible de una iniciativa que participó en La Revuelta en el Foro Monarquía, Constitución y Democracia, un acto organizado por el Club de Debates Melchor de Jovellanos. Esta última entidad no se queda ahí y proyecta convocar para finales de marzo, seguramente el sábado 25, una manifestación en la Plaza Nueva al estilo de las que hubo el 21 de enero en Madrid y el 22 en Barcelona. Allí, un centenar de asociaciones y colectivos agrupados por el lema ‘Por España, la democracia y la Constitución’ reunieron a decenas de miles de personas “en defensa de la Constitución y las instituciones que la sostienen”. Así lo apunta el presidente del Club, Juan María del Pino.

“El objetivo es iniciar una revuelta de conciencia y llevarla a todos los rincones de España”, señala Del Pino, que rehúye de cualquier tinte político. “No estamos contra el Gobierno. Defendemos unos valores y somos un movimiento transversal, aglutinador y en absoluto excluyente”, dice. “No queremos absolutamente ninguna interferencia de ningún partido político. Sólo trabajamos con los postulados de la sociedad civil de base. Cualquier acción pasa por defender desde la sociedad civil la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia”, ratifica Marichalar.

No fueron los únicos en intervenir en el evento de La Revuelta. Junto a ellos estuvieron José Manuel Cansino, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla; Mariano Gomá, de España Cívica; Júlia Calvet, presidenta de S’Ha Acabat!; e Ignacio Trillo, de Resiste España.

Para el responsable de ‘Español a español por la Constitución’, el Gobierno está faltando a su misión fundamental de “actuar siempre con plena lealtad a la Constitución, al Estado de Derecho, a la división de poderes y a la independencia judicial”. “Siendo un partido de Estado que fue clave en la transición y la llegada de la democracia, no debería romper la Bona Fides, el respeto al marco constitucional. Hablo con muchas personas muy importantes del PSOE y están muy preocupadas con la actual deriva”, afirma. Y en cuanto a sus socios de Podemos, “sólo hay que oír su programa y sus actos en contra de la unidad de España”.

“Europa nos está llamando a cumplir con la independencia judicial reiteradamente y ello es muy grave. También nos pide saber dónde están muchos fondos europeos. Por tanto, los elogios que llegan desde allí serán en cuestiones muy relativas. La preocupación en Europa es enorme, pero eso el Gobierno lo maquilla aunque lo sabe”, critica.

"Hay muchas cosas que no se han hecho bien y la culpa es de los dos grandes partidos"

“Pedimos al Gobierno que no quiebre los valores de la democracia, que pacte con quienes defienden la Constitución y no con quien la desprecia. Que no desproteja a la nación con la eliminación de la sedición y rebaja de la malversación, como le dice hasta Europa. Que rompa los acuerdos con quienes lo avalan para existir como Gobierno, pues son socios que quieren la destrucción de España. Antes de cualquier cosa están el interés general y el bien común de todos los españoles. La sociedad civil se lo lleva pidiendo cuatro años, pero no escucha ni dialoga”, lamenta Marichalar, para quien “es esencial regenerar España”.

“Hay muchas cosas que no se han hecho nada bien y la culpa es de los dos grandes partidos. Como ejemplo esencial, la educación. Hay que estudiar en toda España la historia de España, la geografía de España, la cultura de España... Y que se pueda hablar español en toda España. Lo que ocurre no lo entiende ninguna nación europea. Otra cuestión esencial es acabar con la corrupción, eso es prioritario y los parches no valen. Y la igualdad de todos los españoles en cualquier territorio. Hay que potenciar todo lo que nos une. Más allá de las peculiaridades de cada autonomía, todas enriquecen la unidad, o no deberían hacer más que eso”, reivindica el consultor.

“La Constitución no es intocable, adaptar ciertos aspectos es natural pero es un tesoro y un marco de convivencia esencial para los jóvenes. Ha de ser respetada por todos los partidos”, insiste Marichalar. En todo caso, él mismo es consciente de que “no existe riesgo” de que la monarquía parlamentaria desaparezca en España, “por mucho que partidos que forman parte del Gobierno lo apoyan”.

“¿Alguien imagina que al rey de Holanda o al presidente de Francia los atacaran sus gobiernos y sus primeros ministros no reprobaran inmediatamente esa acción y cesaran a los responsables que atacan e insultan a su jefe de Estado? Eso que pasa aquí es inadmisible, estamos dando una imagen nefasta y Europa está con los ojos a cuadros, no se lo pueden creer”, denuncia.