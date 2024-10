Manuel Jiménez, el popular tiktoker de las Tres Mil Viviendas, defiende su barrio tras el tiroteo

El barrio de las Tres Mil Viviendas ha vuelto a acaparar titulares tras un violento tiroteo registrado el pasado sábado por la noche, en el que se emplearon armas de guerra. Este suceso ha provocado una gran respuesta policial, desarrollándose una macrooperación en diversos puntos de la zona. Hasta el momento, la operación ha dejado diez personas detenidas y la incautación de armas y drogas, aunque la cantidad de sustancias intervenidas aún no ha sido revelada.

El incidente no solo ha tenido repercusiones en el ámbito policial, sino que también ha generado una oleada de comentarios en redes sociales, donde se ha debatido ampliamente sobre la seguridad en esta área de la capital. Los vecinos de la zona se han visto involucrados en la conversación pública, siendo uno de ellos el tiktoker Manuel Jiménez, el más conocido de la barriada de Los Verdes.

Manuel Jiménez, que ha ganado popularidad en TikTok (@manueljimenezmjm) por mostrar la vida cotidiana en las Tres Mil Viviendas con un toque humorístico, decidió romper su silencio tras recibir una avalancha de mensajes de odio. Muchos usuarios le acusaron de estar vinculado al tiroteo debido a su ausencia en redes sociales tras los hechos. En un vídeo que ha superado las 600.000 visualizaciones, el joven ha dejado clara su postura y ha defendido su barrio y su contenido en redes sociales.

Manuel Jiménez, contra los estereotipos en las Tres Mil Viviendas

En su vídeo, Jiménez, arremete contra quienes lo han señalado. "Hay mucha gente comentando que el del tiroteo he sido yo. Claro que no, cariño", expresó con sarcasmo. El tiktoker dejó claro que su contenido siempre se ha centrado en destacar lo positivo y lo desconocido de las Tres Mil Viviendas, y que no tiene intención de alimentar la narrativa negativa que ya cubren los medios de comunicación. "Yo no voy a sacar nada malo de este barrio, ya lo sabéis, eso ya lo sacan los periodistas, quienes cumplen con su trabajo. Mi objetivo es mostrar lo bueno, porque aquí hay muchas personas buenas. Me da mucho coraje que a todos nos metan en el mismo saco, no todos somos iguales", agregó.

Manuel también aprovechó la oportunidad para lanzar un mensaje contra los estereotipos que pesan sobre su barrio y su comunidad, especialmente en relación con su origen gitano. "El hecho de ser gitano no significa que seamos unos vagabundos, ni unos asesinos", afirmó, haciendo un llamamiento a que no se generalice ni se etiquete a todos los residentes de la misma manera. Y concluyó añadiendo "Aquí estoy, tengo valor para hablarlo, para defender mi barrio y lo voy a hacer ahora y siempre".

El vídeo de Jiménez ha generado una gran respuesta en redes sociales, con numerosos comentarios de apoyo a su mensaje, en medio de la creciente preocupación por la seguridad en las Tres Mil Viviendas tras el tiroteo y la posterior intervención policial. Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos y mantener el control en la zona.