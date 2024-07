Manuel Jiménez: "Quiero mostrar la cara buena de las 3.000 viviendas"

Existe una barriada en Sevilla que no debe su fama a la buena voz que se le ha dado durante todos estos años. Uno de esos lugares que ocupan titulares bajo el nombre de ‘el lugar más peligroso de Sevilla’ o, mejor aún, ‘uno de los lugares más peligrosos de España’.

Hablar de las 3000 viviendas es hablar de ese rincón donde nuestros padres, de pequeños, nos insistían para no ir. La línea 31 de Tussam estaba parcialmente prohibida en la vida de muchos jóvenes –y no tan jóvenes– que a día de hoy siguen sin haber cruzado esa franja del Polígono Sur.

Los Verdes, Las Vegas, Los Coloraos…nombres que se nos hacen familiares al haber leído, en más de una ocasión, algún suceso desafortunado que ha tenido lugar en el barrio. Llama la atención que, a tan poca distancia del centro histórico de la ciudad, exista un lugar con tan mala reputación. Pero, como pasa en todas las situaciones, hazte a la fama y échate a dormir. Ni todo lo que pasa allí es de peligro, ni toda su gente es mala. Es más, diría que es más bien lo contrario.

Manuel Jiménez nos abrió la puerta de su casa como muy poca gente te las abre. Con una hospitalidad difícil de encontrar en estos tiempos que corren. Nada más pones un pie en Los Verdes sentías esa mezcla de impotencia por el estado del barrio, y de alegría contagiosa por la risa de su gente. Allí no hay pena. Allí los niños ríen todo el rato, las palmas y el compás están a la orden del día, y el lema ‘celebrar la vida’ que fundó Manuel lo alzan por bandera.

Manuel Jimenez en las 3000 viviendas / Rafa del Barrio

"Jamás cambiaría mi barrio. He vivido fuera, pero esto no lo cambiaría por nada", sentenciaba Manuel, mientras de fondo se escuchaba a sus vecinos coreando su nombre. Sin duda alguna, el sevillano ha sentado cátedra en la barriada, en la ciudad y, por qué no decirlo, en el país. "Desde que empecé a subir mis videos hablando de las 3.000 mucha gente me ha escrito diciéndome que ya no le da tanto miedo el barrio" "Me daba reparo subir videos a tiktok, pero mis vecinos me animaron a enseñar en las redes sociales la realidad del barrio". Y qué realidad, Manuel. Tal y como nos contó, los niños de las 3.000 son los que cuentan con menos escolarización en Sevilla. Las calles no solo están llenas de baches y desperfectos, sino que la basura se amontona por las esquinas, y los cristales se esparcen por la acera siendo un grave peligro para los ciudadanos. Se nota que los paseos de los servicios de limpieza por allí son breves.

"Mis vecinos, mis amigos, eran un poco reacios a salir en mis videos, porque todo lo que sale siempre sobre las 3.000 suele ser negativo". Estas palabras de Jimenez hacen reflexionar, y es que pocas veces –por no decir ninguna– hemos leído algo positivo acerca del barrio sevillano. Sin embargo, bastó una hora allí para descubrir a una cantidad de gente hospitalaria que hace desmentir cualquier testimonio que nos hayan contado antes.

"Si algo hace diferente a mi barrio es que siempre vas a estar feliz. Si necesitas algo, siempre te lo van a dar, solo hay que pedirlo". La felicidad y cercanía es tal, que entre ellos se llaman por los motes más divertidos y rebuscados posibles. No es difícil encontrarte con ‘La cuerpo garrafas’, ‘La Chunga’, ‘El gitano de razones’, y un sinfín más de vecinos a los que Manuel ha bautizado. "Los nombres se los pongo según lo que me recuerdan, pero ellos saben que es siempre desde el respeto", nos comentaba con una sonrisa en la cara al hablar de su gente.

Manuel tiene una historia de superación y de vida que es de digna admiración. El tiempo le ha llevado por muchos rincones del globo, pero al final siempre vuelve al barrio. Gracias a él, la visión de Las tres mil viviendas ha cambiado para mucha parte de la población sevillana. "Aquí no nos comemos a nadie. Hay gente buena y hay gente mala, pero como en todos lados". Y qué verdad.

Manuel Jiménez en las 3000 viviendas / Rafa del Barrio

Un barrio que necesita que le ayuden, que necesita que lo limpien, fomenten la educación en los menores. Que vayan borrando, de poco en poco, esa mala reputación que Manuel, por su cuenta, ya se está encargando de hacer. Un lugar de gente buena que se merece que alguien de una ojeada por allí para que conozcan la realidad en la que están viviendo.

La vida musical de Manuel Jiménez

Entre charla y charla, hablamos del sueño de Manuel ‘yo quiero dedicarme a la música, ahora saco mi primer sencillo’. Salió el pasado día 26, y no ha dejado indiferente a nadie. Ya sabe lo que es hacer pinitos en la música y codearse con artistas de la talla de Omar Montes, pero el sevillano ha abierto su corazón con un sencillo en el que cuenta su vida en forma de canción.

El tema se llama Celebro la Vida, como el lema que ha impuesto en su barrio y que ya muchos llevan por bandera. En él, su padre, sus vecinos, y él mismo son las estrellas de un videoclip donde la felicidad es el mayor protagonista.

TikTok, el trampolín al éxito

El sevillano comenzó subiendo sus primeros videos a la popular red social tras la pandemia, haciendo una crítica a la poca educación de los niños en las 3000 viviendas. Tras la viralización de ese, continuó subiendo contenido sobre el estado del barrio, haciendo también populares a sus vecinos y a la forma de vivir que tienen allí.

Ha mostrado la cultura del pueblo gitano, enseñando cómo son las celebraciones de bodas gitanas o las ‘‘pedidas’’, entre otras cosas.

A día de hoy, su perfil cuenta con casi 400.000 seguidores en TikTok, y más de 6 millones de visualizaciones en muchos de sus vídeos. En instagram no se queda atrás, y también cuenta con cerca de 70 mil seguidores.