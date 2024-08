Manuel Marchena alerta de "errores de bulto" en el nuevo estatuto de la US

Eslogan elegido por Manuel Marchena para su candidatura a rector de la US.

El nuevo estatuto de la Universidad de Sevilla (US) sigue dando que hablar. A las críticas del Consejo de Alumnos (Cadus) por la eliminación de los exámenes parciales, se suma ahora las dudas sembradas por el catedrático Manuel Marchena sobre "los errores de bulto" que contiene el borrador de la futura normativa, aprobada en la comisión de proyectos normativos (CPN) la semana pasada gracias al voto de calidad del rector, Miguel Ángel Castro. Uno de los fallos concierne a los porcentajes de representación de los grupos de la comunidad universitaria que integran el claustro. Marchena sugiere la conveniencia de que dicho texto vuelva para su revisión a la CNP.

El candidato a rector se ha hecho eco las últimas horas del mensaje enviado el pasado martes por el profesor Juan Vázquez, componente del claustro, a la Asociación de Personal Docente e Investigador de la US (Adius) en el que informaba del trámite de audiencia pública al que está sometido el anteproyecto del nuevo estatuto, que coincide plenamente con las vacaciones de verano. "Tal como le comenté al rector en el claustro, dudaba que un buen estatuto, que, por cierto, creo que debería ser redactado por el nuevo equipo rectoral y no por un equipo saliente, pudiera realizarse en tan poco tiempo. Pero el rector se ha empeñado en darme la razón porque en aras de cumplir los plazos ha presentado un anteproyecto con ocho votos a favor y ocho en contra", refiere.

"El proceso de negociación del anteproyecto, del que he tenido el honor de participar como asesor de los compañeros de la comisión de proyectos normativos (CPN), ha sido realmente duro para ellos", recuerda este mensaje, donde se manifiesta que "el ritmo de las reuniones y la poca flexibilidad negociadora ha llevado a absurdos". "La bisoñez de algunos miembros de la CPN creyendo que era una comisión técnica y no de política universitaria ha llevado a situaciones donde una verdadera negociación se ha hecho imposible", abunda.

La premura de tiempo

Se pone un ejemplo: "La última versión que se estaba negociando y sobre la que faltaban aún muchos artículos por consensuar, se envió por correo a los miembros de la CPN el mismo día de la votación, en concreto a las 11:58, cuando la sesión estaba convocada a las 16:30". Tal premura de tiempo ha provocado, según el candidato a rector, que "esta versión presente artículos modificados por la ponencia que no habían sido negociados en esos términos o errores de bulto fruto de las prisas". Para ello, sirve otro ejemplo, el del artículo 15. "En él se establece que la composición del claustro debe incluir entre otros 26 claustrales del B y 30 del D. Si se revisan los porcentajes de los cuatros sectores con los números del anteproyecto el cálculo da: 51% del A, 9 % del B, 30% del C y 10% del D, pero en realidad el porcentaje que aparece en el artículo no es ése". En el referido artículo, al B se le otorga un 8% y al grupo D un 11%.

Estas denominaciones se corresponden con los siguientes sectores. El A agrupa al personal de los cuerpos docentes y profesores permanentes laborales (151 miembros); el B, al personal docente e investigador no permanente (26); el C, al estudiantado (91); y el D, al personal técnico, de gestión y de administración y servicios (30).

Una necesaria aclaración

"Sería bueno que aclararan si lo que se ha aprobado es el primer reparto o el segundo, porque tengo dudas", alerta el mensaje, que incide en que "esta circunstancia sólo se ha notificado a la CPN y no al resto de la comunidad universitaria".

Ante esta situación, se plantean dos opciones: una nueva reunón de la CPN para votar el texto correcto y en caso de que esta alternativa se descarte, notificarse a la comunidad universitaria la modificación del borrador, ya corregido en la web de la secretaría general de la Hispalense.