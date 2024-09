Manuel Marchena exige una reforma urgente para garantizar elecciones justas en la Universidad de Sevilla

Manuel Marchena, candidato a rector de la Universidad de Sevilla, ha lanzado un contundente comunicado en el que critica la gestión del actual rector por retrasar la reforma de los estatutos durante más de 450 días. Marchena denuncia que se está forzando un proceso acelerado y sin el debido debate, afectando a una comunidad universitaria de más de 70.000 personas. El candidato propone una reforma urgente centrada en los criterios para presentarse a rector y la ponderación de los votos por sufragio, con el objetivo de garantizar unas elecciones justas y evitar el caos gubernativo en la institución.

Comunicado de Manuel Marchena

La situación de la Universidad de Sevilla (US) es lesiva para una comunidad de más de 70.000 personas debido a que el actual rector no ha realizado bien sus funciones de gobierno al retrasar 450 días la reforma del Estatuto vigente durante las últimas décadas ya caduco. No es admisible que una comunidad universitaria seria y rigurosa tenga que estudiar, discutir, alegar y aprobar una reforma de los estatutos a toda velocidad, sin mesura, sin debates enriquecedores, sin entrar en el fondo de lo que realmente demanda la US en la actualidad y con “agosticidad” y alevosía en los plazos al imponer el mes de agosto como hábil para realizar las alegaciones. Desde que se aprobó la LOSU en abril de 2023 no se ha abierto la reforma de los estatutos a la comunidad universitaria para haber tenido un año completo de propuestas y debate. Esta táctica de demora no debe producir el retraso de las elecciones porque generarían un caos gubernativo muy dañino para la US por su falta de credibilidad.

Desde distintos sectores de la comunidad universitaria entendemos que lo que procede ahora -pensando en el interés general de la US- es realizar una reforma urgente de los dos aspectos determinantes para las elecciones por sufragio general ponderado que son: reformar los criterios para presentarse a rector y la ponderación de los porcentajes para la votación por sufragio general. El resto de la reforma de los estatutos se deben realizar en el primer año del nuevo equipo de gobierno de la US que salga de las urnas en enero de 2025.

Desde abril de 2024 -que inicié el camino como candidato a rector de la US- he aumentado mi compromiso de esforzarme al máximo para un cambio real que mejore la gestión de la US y la vida del alumnado, profesorado y todo el personal técnico y administrativo.

En este inicio de curso 2024-2025, que va a ser decisivo para el futuro de nuestra querida Universidad de Sevilla, trabajamos en los siguientes puntos de acción:

Alegaciones a la reforma de los Estatutos de la Universidad de Sevilla (US)

Reforma urgente

Defensa de los derechos del alumnado

Retomar las reuniones con los directores/directoras de departamentos

Alegaciones a la reforma de los estatutos

Tras más de 20 años de unos estatutos caducos y obsoletos, el rector actúal con su equipo pretenden reformar los estatutos a toda prisa, habiendo dejado pasar más de 430 días desde que se promulgo la LOSU sin entrar en la reforma, de mala manera, sin tener un debate profundo y reformador que mejore la US. Las reformas que propongo son:

Para evitar problemas como los que viene sufriendo la US en el último año incorporar una regulación de máximo nivel mediante un Reglamento General de Convenios de Adscripción de Centros y de Convenios de Colaboración y Cooperación Académica y de Investigación e incluir la aprobación de convenios de adscripción por el claustro.

Crear el Consejo de Rendición de Cuentas.

Crear de la Conferencia de Directores de Departamento y de Institutos de Investigación.

Incluir un sistema de evaluación compensatoria.

Reforma urgente

Ante la falta absoluta de tiempo para una reforma extensa y profunda de los estatutos de la US, desde la candidatura proponemos una reforma urgente y adecuada a la necesidad actual e inmediata de la US. Sería reformar los criterios para presentarse a rector y sobre la ponderación de los porcentajes para la votación por sufragio general.

Defensa de los derechos del alumnado

Regularemos de manera efectiva los aspectos que afectan al alumnado que refleje sus derechos e intereses:

Defendemos la aplicación en la US de la Evaluación Compensatoria que es un sistema de evaluación por el cual un estudiante puede superar la/s asignatura/s que le quede/n pendiente/s para finalizar su titulación, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Más del 70% de las universidades españolas ya la tienen.

Defendemos la evaluación continua como ya reguló el Plan Bolonia.

Reuniones con las/los directoras/es de los departamentos

El candidato a rector, Manuel Marchena, retoma a partir del 16 de septiembre sus encuentros con los responsables de los más de 130 departamentos de la US -una estructura fundamental en la vertebración de la US- para conocer, en primera persona, la realidad y su día a día. El proceso de reuniones con todos los/las directores/as de departamentos se inició el pasado 3 de junio.