Maratón de donación de sangre este miércoles en la Fundación Cajasol

"Diez minutos donando equivalen a tres corazones latiendo". Es el mensaje que intenta trasmitir el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla en un nuevo llamamiento a la donación de sangre este miércoles, 5 de noviembre de 2025, en lo que se espera una gran jornada solidaria en la sede de la Fundación Cajasol. De este modo, la Maratón de Donación de Sangre y Plasma se desarrollará bajo el lema 'En este jardín no todos disfrutan de la flor de la vida', una iniciativa que busca incrementar las reservas sanguíneas en la provincia hispalense.

Horario y requisitos

La cita tendrá lugar en dos franjas horarias: de 9:30 a 14:00 horas por la mañana, y retomando la actividad por la tarde de 16:30 a 21:00 horas, según ha confirmado la Fundación Cajasol a través de su portal web oficial; si bien se espera alerta naranja en la ciudad para el día de hoy. El centro recuerda que los requisitos para ser donante es ser mayor de edad, gozar de buena salud, y pesar más de 50 kilos. Como ya es tradición en ediciones anteriores de esta campaña solidaria, los equipos sanitarios se trasladarán íntegramente a la sede de la fundación para atender tanto a los donantes de sangre y plasma como a las personas interesadas en inscribirse en el Registro de Donantes de Médula Ósea (Redmo).

Llamamiento a la donación de sangre

Los asistentes que colaboren con la donación recibirán diversas atenciones. Varias empresas andaluzas del sector de la restauración y alimentación se han sumado a la iniciativa y ofrecerán refrigerio gratuito a todos los donantes. Además, el Centro Andaluz de las Letras aportará libros como obsequio para quienes participen en esta jornada solidaria. Asimismo, en el resto de la provincia de Sevilla también se han puesto a disposición de los ciudadanos otros centros para llevar a cabo esta acción soliridad por la salud.

Actividades complementarias

Durante la sesión vespertina, la jornada solidaria se complementará con diversas actividades lúdicas. A partir de las 16:30 horas comenzarán talleres de animación infantil organizados por asociaciones locales. Entre ellas destacan la Asociación Holored Estelar Sevilla, que recreará temáticas de la Guerra de las Galaxias, y la Asociación Mar Pozo por la Sonrisa de un Niño, centrada en superhéroes. La entrada al evento será libre hasta completar el aforo disponible en las instalaciones. Desde la organización animan a la participación ciudadana recordando la importancia vital que tienen las donaciones sanguíneas para garantizar las reservas necesarias en los centros hospitalarios de la provincia.