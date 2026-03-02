Un médico de Sevilla al frente de la cirugía vascular andaluza desde el Hospital Virgen del Rocío

La sanidad sevillana gana peso en el panorama científico andaluz con el nombramiento del Lucas Mengíbar Fuentes como nuevo presidente de la Sociedad Andaluza de Angiología y Cirugía Vascular (SAACV). El especialista es jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario Virgen del Rocío y asume el liderazgo de la sociedad científica desde uno de los grandes complejos hospitalarios de la capital andaluza.

Su elección sitúa a Sevilla en el centro de la estrategia de la especialidad en la comunidad autónoma y abre una etapa marcada por la formación, la investigación multicéntrica y el fortalecimiento del diálogo con la administración sanitaria. Desde su puesto en el Virgen del Rocío, hospital de referencia que atiende a miles de pacientes cada año, el doctor Mengíbar proyecta ahora su experiencia al conjunto de Andalucía.

Uno de los ejes de su mandato será consolidar la SAACV como un espacio real de intercambio entre los distintos servicios hospitalarios andaluces. La organización de actividades científicas y formativas conjuntas buscará avanzar hacia una mayor homogeneización de la práctica asistencial, con el objetivo de que la calidad de la atención vascular no dependa del lugar de residencia del paciente.

La recuperación de registros comunes en patologías vasculares constituye otra de sus prioridades. Según subraya el nuevo presidente, estos proyectos permitirán sumar el volumen de pacientes necesario para generar evidencia científica sólida y lograr una mayor relevancia en publicaciones nacionales e internacionales, algo difícil de alcanzar desde iniciativas aisladas.

La formación de los futuros especialistas tendrá también un papel protagonista. La nueva Junta Directiva impulsará un sistema de rotaciones de residentes entre los distintos servicios de Angiología y Cirugía Vascular de Andalucía, una medida destinada a fomentar la cohesión entre unidades, compartir modelos organizativos y reforzar la equidad asistencial.

Andalucía parte además de una posición destacada en innovación tecnológica, con quirófanos híbridos en siete unidades de la especialidad, una dotación poco habitual en el conjunto del país. Desde la presidencia, Mengíbar promoverá cursos específicos para optimizar estos recursos y continuará reivindicando su implantación en las dos unidades que aún no disponen de ellos.

El nuevo presidente conoce de primera mano los desafíos del sistema sanitario público andaluz. La situación vivida en 2025 en la unidad del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, cuyos pacientes tuvieron que ser atendidos temporalmente por el equipo del Virgen del Rocío, evidenció la importancia de contar con plantillas adecuadas y bien dimensionadas. Un episodio que reforzó la necesidad de planificación y coordinación entre centros.

La renovación de la Junta Directiva acompaña esta nueva etapa. La vicepresidencia recaerá en Estrella Navarro Muñoz, directora médica del Hospital Universitario Torrecárdenas; la secretaría será asumida por Rafael Ros Vidal, del Hospital Universitario San Cecilio; y la tesorería por Javier Martínez Gámez.

En las vocalías provinciales estarán representados centros como el Hospital Universitario Puerta del Mar, el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, el Hospital Universitario Jaén, el Hospital Universitario Clínico Virgen de la Victoria y el Hospital Universitario Virgen de Valme, entre otros.