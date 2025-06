Los motivos de un médico sevillano para acudir a la huelga general: "La propuesta de guardias de 17 horas es engañosa"

Los pacientes con citas en los centros de salud para este viernes podrían verse afectados por la huelga general convocada por los profesionales médicos en toda España. La Junta de Andalucía ha establecido unos servicios mínimos equivalente a la actividad de un domingo o festivo para los servicios de urgencias, cuidados críticos y partos y del 100% de las pruebas diagnósticas de carácter urgente. No obstante, es probable que se produzcan retrasos o reprogramaciones en consultas ordinarias, pruebas o cirugías no urgentes con motivo de los paros, pero ¿por qué protestan esta jornada los médicos andaluces?

"La remodelación del Estatuto Marco del personal sanitario que propone el Ministerio de Sanidad mejora las condiciones de algunos profesionales como enfermeros, celadores o auxiliares de enfermería, pero a los médicos se nos deja igual", arguye Pedro R.V., especialista en Medicina General en declaraciones para Diario de Sevilla. El borrador del Estatuto, que no se ha renovado desde el año 2003, llega tras más de dos años de negociación entre la administración y los sindicatos.

Sobre esta norma, que regula las condiciones laborales y económicas de los profesionales sanitarios del Servicio Nacional de Salud, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) censura "el abuso de los derechos laborales básicos, algo que deriva en una sobrecarga insostenible para el colectivo médico, provocando un deterioro de la calidad asistencial para los pacientes, incrementando los tiempos de espera y la saturación en consultas y urgencias hospitalarias".

Guardias: mismas horas y sin mejoras salariales

Más concretamente, este facultativo alude a la propuesta "engañosa" recogida por Sanidad en el borrador del Estatuto Marco de limitar las guardias a un máximo de 17 horas, frente al tope actual de 24 horas. "Esto ya está ocurriendo ahora, porque se juntan las 7 horas de jornada con las 17 de guardia hasta completar una jornada entera de trabajo", apunta este médico.

Asimismo, los sanitarios denuncian que las horas de guardia no computan para la jubilación, a pesar de "estar gravadas con IRPF y tributar como cualquier otro trabajo". En este sentido, los profesionales critican que las horas acumuladas ni siquiera coticen. "En 7 años que llevo trabajando, creo que con las horas de guardia he sumado un año natural entero, con días completos de 24 horas", añade.

Este médico sevillano subraya además la voluntad de los profesionales de acabar con las guardias, que son obligatorias hasta los 55 años. "No solo se hacen por cobrar más, sino porque si fueran voluntarias, la mitad de los médicos no las haría y no habría plantilla suficiente", asegura.

La reforma del Estatuto Marco del personal sanitario tampoco contempla mejoras en las retribuciones de los médicos, una situación de agravio comparativo con el ascenso de los enfermeros a la categoría profesional A1. "Se ha hecho porque Enfermería es un Grado al igual que Medicina, pero ya que los médicos se forman durante más años y tienen un mayor nivel de responsabilidad, deberían pertenecer a una categoría superior", concluye el facultativo.