Medicur cesa su actividad y cierra sus dos centros médicos en Sevilla

Los centros médicos extrahospitalarios de financiación privada Medicur han colgado el cartel de cerrado después de más de 30 años de actividad en la ciudad de Sevilla.

La empresa ha comunicado de manera reciente el cese de su actividad a través de un mensaje en su página web (medicur.es) y en la que hasta hace unos días se realizaba la gestión de servicios on line. La misma información, tan escueta como directa, se ha utilizado para comunicar esta circunstancia a través de las dos líneas de teléfono que aún aparecen asociadas a la empresa, así como en los carteles pegados en la fachada principal de sus dos sedes en la capital, en la calle José de la Cámara y Avenida de Llanes, junto a la persiana metálica que cierra los establecimientos.

En concreto, el escrito avisa del cierre de las instalaciones por un "cese temporal" de la actividad y recuerda a los pacientes la posibilidad de recuperar sus historias médicas a través de una dirección de correo electrónico.

Sin que haya habido un comunicado oficial dando las pertinentes explicaciones por parte de la empresa, el enfado de sus usuarios habituales, la mayoría de ellos durante muchos años, ha llegado a este periódico en forma de quejas de personas anónimas que critican este cierre sin previo aviso y, sobre todo, a la ausencia de explicaciones a sus pacientes, y ha sido, igualmente, plasmado en la red en forma de comentarios. "Ha sido el centro médico por excelencia para zona Macarena. Buenos profesionales. No entiendo qué ha pasado. No sé si va a pasar a otra entidad. Deberíamos recibir una explicación. Nos han tratado profesionales que conocen nuestro historial, medicina general, cardiólogo", lamenta una de las pacientes afectadas por el cierre de Medicur en las reseñas en el enlace de Google una usuaria.

"Hoy me acabo de enterar que Medicur cierra definitivamente. Parece mentira que después de la reforma integral que han hecho, hace poco, en las instalaciones de la Avenida de Llanes y de la cantidad de personas que acudimos a este centro (con listas de espera) den el portazo. He sido usuaria de este centro durante 22 años, donde el equipo de médicos, auxiliares, tecnicos o administrativos, todos, han sido unos grandísimos profesionales. Es una vergüenza que una empresa que ha invertido un dinero importante (a la vista está de sus instalaciones, mobiliarios y equipo) digan que no es rentable y que dejen en la calle a este equipo tan grande de profesionales y a su vez dejando a su suerte a esta población que recibía la prestación del servicio sanitario y médico. Sólo espero que sea sancionado los dueños de la empresa por esta estafa. Y al equipo médico- asistencial, técnicos y demás trabajadores tenga suerte y puedan encontrar pronto trabajo, donde se les valoré", añade otro elevando el tono de la crítica.

Y es que, esta situación afecta a un importante volumen de profesionales que trabajaban en estos centros y ahora han perdido su empleo, según han apuntado los propios usuarios en contacto con este medio.

Afecta a sanitarios de las diversas especialidades que ofrecía esta empresa desde Alergología a Aparato Digestivo, Cardiología, Cirugía Mexilofacial y Oral, Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, Dermatología, Diagnóstico por la Imagen, Endocrinología y Nutrición, Fisioterapia, Medicina General, Medicina Interna, Neumología, Neurología y Neurocirugía, Nutrición y Dietética, Obstetricia y Ginecología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Pediatría y Puericultura, Podología, Psicología, Psiquiatría, Reumatología, Traumatología y Urología.

No obstante, las fuentes consultadas en los colegios profesionales de Médicos y de Dentistas de Sevilla aseguran que, hasta la fecha, no constan reclamaciones oficiales registradas en sus servicios jurídicos, salgo algunas quejas informales por retrasos en el abono de algunas nóminas, pero sin llegar a convertirse en denuncia.

Sobre las razones sobre ese cese temporal de la actividad de la que ha informado públicamente la propia empresa, este periódico ha tratado de ponerse en contacto vía telefónica y por correo electrónica con personas responsables de la misma, sin éxito, e incluso de manera presencial, en los centros, de manera previa al cierre de las instalaciones, sin recibir, igualmente, información al respecto. Así, aunque según ha podido saber este medio por fuentes cercanas al equipo de profesionales que componían la plantilla de esta empresa sanitaria, sobrevuela la posible entrada en concurso de acreedores de la misma, este hecho no ha podido ser corroborado de manera oficial.

En cualquier caso, el deterioro de la empresa comenzó hace algunos meses como puede apreciarse en el volumen de quejas y reclamaciones de sus pacientes a través de las reseñas en Google. La mayoría se refieren a la dificultad de ser atendido por teléfono, la anulación de citas con horas de antelación o falta de comunicación.