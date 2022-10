Estas son las medidas en Sevilla para luchar contra la sequía

La Empresa Metropolitana de Aguas de Sevilla (Emasesa) ha declarado este lunes la alerta por sequía en Sevilla capital y otros once municipios del área metropolitana. Por el momento, no habrá cortes de suministro ni subida de precios, pero sí están prohibidas una serie de prácticas. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha emitido este lunes un bando en el que detalla cuál es la situación.

Las reservas de agua embalsada han pasado del 100% de capacidad en abril de 2018 a menos del 42 % actual. En la actualidad el sistema se encuentra en alerta por escasez de recursos y el agua almacenada equivale aproximadamente al gasto de un año y medio. "Esta situación, obliga a esta Alcaldía a la adopción de una serie de medidas para que no se use el agua potable en aquellos casos no indispensables".

Por ello se hace imprescindible asegurar tanto el abastecimiento de uso doméstico como el necesario para mantener los procesos productivos de las empresas, suprimiendo, en cambio, los consumos de uso ornamental, recreativo y cualquier otro que no sea esencial, aunque ello suponga algunas molestias e incomodidades. "Esta Alcaldía insta a todos: la ciudadanía, organismos, empresas y demás colectivos sociales, a un uso racional, responsable y solidario de un bien escaso, como es el agua y a un esfuerzo colectivo y solidario para alcanzar el objetivo de ahorro del 5% en el consumo que nos permita preservar las reservas actuales".

Medidas aprobadas

En consecuencia, la Alcaldía, en uso de las facultades que le concede la vigente ley de Régimen local ha resuelto:

Prohibir el uso de agua potable en los siguientes supuestos:

Riego de jardines, praderas, arboles, zonas verdes y deportivas, de carácter público o privado.

Riego o baldeo de viales, calles, sendas y aceras, de carácter público o privado.

Llenado de piscinas, estanques y fuentes, privadas o públicas, que no tengan en funcionamiento un sistema de recuperación o circuito cerrado.

Fuentes para consumo humano que no dispongan de elementos automáticos de cierre.

Lavado con manguera de toda clase de vehículos, salvo si la limpieza la efectúa empresa dedicada a esta actividad.

Instalaciones de refrigeración y acondicionamiento que no tengan sistema de recuperación o circuito cerrado.

Motivadas por las circunstancias especiales de la sequía, la periodicidad de la lectura y facturación de losconsumos de agua podrá realizarse con carácter mensual, mediando aviso previo.

Reiterar la prohibición de disponer de bocas de riego y manipular en la red de distribución general sin autorización escrita de Emasesa, salvo en los casos de incendio.

Reiterar la prohibición de enlazar redes de agua de abastecimiento público con las procedentes de pozo,pudiendo, en caso de infracción, suprimirse el suministro por razones sanitarias. Por las mismas razones, reiterar la prohibición de usar agua de pozo para fines domésticos sin el tratamiento adecuado.

Suspender temporalmente los contratos de suministro destinados a los usos prohibidos detallado en lasnormas anteriores.

Este Bando estará en vigor hasta que se dicte un nuevo bando en virtud del cual se deje sin efecto su vigencia.