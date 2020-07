Los portavoces de los distintos grupos políticos del Ayuntamiento de Sevilla ofrecieron sus valoraciones tras la firma del acuerdo para la reactivación del turismo y la hostelería. Vox y el Partido Popular fueron los más críticos. Los primeros, pese a incorporar alguna de sus medidas, se negaron a firmar el documento en un acto que calificaron como “una venta de humo”. El PP sí rubricó el texto, pero su portavoz, Beltrán Pérez, mostró su rechazo y cierto enfado al entender que también se trataba de un ejercicio de marketing. Ciudadanos y Adelante Sevilla mostraron su compromiso por el interés general y por responsabilidad.

La portavoz de Vox atendió a los medios tras la finalización del acto para explicar su rechazo a la firma del documento: “Hemos formado parte de la comisión y hemos hecho nuestras aportaciones, pero esto es una venta de humo de cara a la galería. El Pleno es donde se deberían debatir las medidas para que se firmaran. No estamos de acuerdo con el escenario, pero aquí estamos”. Peláez también criticó el alcalde “les obligar a firmar un acuerdo mediático”, mientras él no acude en el Parlamento al pacto andaluz de reactivación que preside Vox. Desde el PP también se le afeó al alcalde que no asista a estas reuniones.

El popular, Beltrán Pérez, se mostró crítico con Espadas: “Este acto sobra mientras no haya ni una sola ayuda al sector, hay que trabajar más y más rápido en propuestas para la reactivación económica de Sevilla. Asumimos este acuerdo por lealtad institucional y para apoyar al sector, pero no consentimos que no contemple ayudas ni que haya ni una sola propuesta económica”. El popular espetó al alcalde que debía dejar el marketing y la autopromoción y adoptar medidas reales para la reactivación.

Ciudadanos y Adelante se mostraron más condescendientes con Espadas. Pimentel destacó que Ciudadanos era el partido de los pactos: “Hemos dado un paso definitivo para la reactivación anteponiendo el interés general de la ciudad”. Por su parte, Daniel González Rojas, enfatizó que lo importante era el consenso: “Estamos aquí por responsabilidad debido a una crisis sin precedentes. Había que dar una respuesta urgente. El documento recoge muchas de nuestras propuestas, aunque otras se han quedado atrás”.

La portavoz socialista, Adela Castaño, destacó que Sevilla está dando “un ejemplo nacional de consenso, diálogo y entendimiento en defensa del interés general con la suscripción de grandes acuerdos que responden a una demanda de la población y especialmente de los sectores más afectados”.