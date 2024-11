El mejor expediente MIR de Andalucía está en el Hospital de Valme

El arahelense Juan Manuel Morón Ocaña siempre fue un aprendiz brillante. Un "caso excepcional", según lo califican sus tutores, y ahora compañeros en el servicio de Dermatología del Hospital de Valme. Un joven que durante sus estudios en el Grado de Medicina en la Universidad de Sevilla logró sumar 15 matrículas y que más tarde, durante su formación MIR, obtener la máxima puntuación de su periodo de residencia y hacerse con el Premio al Mejor Residente de su promoción en el centro sevillano. Logros que también ha tenido su correlación como Accésit en el Premio MIR Sanitas 2024.

Ahora, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos lo ha galardonado con el Premio el Mejor Expediente MIR de Andalucía, un reconocimiento que pone en valor el esfuerzo y trabajo realizado durante el periodo de residencia y cuyo prestigio pivota en ser una convocatoria realizada por la corporación representativa de la profesión médica a nivel andaluz y estar abierta a los residentes de toda la comunidad.

El joven junto a la jefa de servicio de Dermatología del Hospital de Valme, Amalia Pérez Gil. / M. G.

"Este premio, junto a los dos anteriores recibidos como residente, constituyen un reconocimiento profundo, no sólo al esfuerzo y compromiso que he consagrado a mi formación durante la residencia, sino, de manera aún más significativa, a todas las personas de un equipo extraordinario que, con su apoyo y aliento inquebrantables, me han impulsado a superarme constantemente y a aspirar sin límites, con una determinación inquebrantable a la excelencia", reconoce modesto el joven galardonado.

"Juan Manuel se distingue por su competencia profesional y académica, además de por su, no menos importante, extraordinario carácter humano. La combinación de su dedicación, empatía y capacidad de trabajo lo convierte en un modelo a seguir dentro de nuestra comunidad médica", añade la jefa del servicio de Dermatología en el Valme, Amalia Pérez Gil, quien tuvo el honor de acompañar al joven en la entrega del galardón el pasado 28 de octubre en el Hospital San Juan de Dios de Granada.

Los premios, que cumplen su décimo sexta edición, se dividen en dos categorías, una para MIR en especialidades Médicas dotada de 5.000 euros y otra específica para MIR en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, dotada igualmente de 5.000 euros, en ambos casos con diploma acreditativo. El baremo aplicado por la convocatoria a Mejor MIR 2024 del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos aúna distintos parámetros para calificar la excelencia formativa de los candidatos. Para ello, integra tres grandes ámbitos que definen la calidad de cualquier residente: la formación, la docencia e investigación dentro del periodo de residencia.

Juan Manuel Morón, que cuenta que eligió Dermatolofía, por su "profunda admiración sobre el poder que reside la piel como reflejo de la salud del organismo", dispone de un magnífico balance en estos tres campos.

A nivel de formación lo avala la realización del Programa de Doctorado en Investigación Clínica, además de haber conseguido convertirse en uno de los pocos residentes que consiguen conjugar la absorbente formación con el ámbito investigador, logrando materializar su tesis doctoral durante la residencia, doctorarse antes de finalizar el MIR y hacerlo, además, con sobresaliente.

Asimismo, reúne entre sus méritos de formación dos títulos de Máster (Dermatología Clínica y Formación Permanente en Dermatología Estética) y tres cursos de Experto Universitario (Patología Dermatológica más frecuente, Enfermedades Dermatológicas Inflamatorias y Hereditarias y Dermatología Oncológica e Infecciosas). Además de haber realizado rotaciones varias en servicios de Dermatología de prestigiosos hospitales españoles como es el caso del Hospital Niño Jesús de Madrid, un centro de referencia nacional para ictiosis y otras enfermedades raras.

En el plano docente, ha participado en una veintena de sesiones clínicas y en cuatro cursos de formación para médicos de familia. Mientras que en el campo de la investigación registra medio centenar de publicaciones entre artículos de revistas de investigación de gran impacto, tanto nacionales como internacionales, como capítulos de libro. A ello sumar la presencia en congresos y reuniones científicas: 46 de carácter nacional y 9 de carácter internacional. Sumar a ello la acreditación de nivel de idiomas.

"Tengo que destacar la excepcional calidad de los mentores que me han acompañado y el enfoque práctico que me han trazado para mi desarrollo tanto como médico como especialista, inculcándome que la Dermatología trasciende la profesión para convertirse en una forma de vida única e incomparable", sentencia orgulloso el joven dermatólogo.