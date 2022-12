Las mejores botas para regalar esta Navidad

Las botas son el calzado imprescindible para el invierno. Permiten resguardar la piel del frío, la humedad y mantener cómoda a la persona que las porta. Además, son seguras porque tienen suela antideslizante y vienen en variedad de modelos colores y texturas que van bien con todas las personalidades y los outfits.

¿Por qué comprar botas Chiruca para regalar en Navidad?

Las botas Chiruca son el tipo de zapato ideal para quienes gustan de la aventura, no solo en invierno, sino en todo el año. Sin embargo, sus suelas texturizadas y con relieves son las mejores para los suelos helados que traen las nevadas y el frío.

Además, como se acerca la Navidad y la consecuente compra de obsequios, regalar botas Chiruca es la opción correcta para todas las edades. Estas se encuentran al mejor precio en Zapattu. Toda la colección de los más diversos modelos y estilos está disponible con el 10% y hasta el 20% de descuento.

Lo mejor es que hacen envíos a toda la península en tiempo récord para que no falte el regalo de las personas queridas bajo el árbol familiar.

Botas con tradición

En 1965 se fundó Chiruca. Líder en la comercialización y producción de calzado outdoor, esta empresa de Arnedo es conocida por sus botas de piel de gran calidad y resistencia.

Utilizan las mejores pieles y las técnicas de fabricación más avanzadas, como Gore-Tex, sistemas Boa, Vibram, etc., para crear su calzado. Además, siguen combinando los más recientes avances en estas tecnologías para garantizar el máximo rendimiento de sus botas.

En Zapattu tienen una gran variedad de calzado para complacer todos los gustos. Todo el calzado se encuentra a disposición de los clientes, los mismos podrán hallar las botas de montaña Chiruca más recientes, así como las vintage y las de caza.

También tienen las colaboraciones con otras empresas, por lo que se han ganado la confianza de sus usuarios como una marca fiable para las actividades al aire libre: el forro Gore-tex, la suela Vibram, el poliuretano Xtra o el sistema Boa, entre otros.

Modelos para elegir

Si por algo se caracterizan las botas Chiruca es por ser el calzado ideal para actividades al aire libre como la pesca y la caza. Esta marca de Arneda Made in Spain ha conseguido convertirse en las elegidas por los cazadores cuando quieren aventurarse a sabiendas de que en sus pieles se pueden sentir cómodos y secos.

¿Por qué elegir Chiruca Caza por encima de los productos de la competencia?

Por la excelente relación calidad-precio de sus botas y por la larga trayectoria y los numerosos comentarios favorables de los clientes que las avalan. Además, tienen una gran selección de colecciones para usos diversos y muy especializados, por lo que con toda seguridad se podrán encontrar las botas de caza ideales para cada estilo.

¿Qué botas ofrece Chiruca?

Chiruca selecciona cuidadosamente a los socios comerciales y Vibram es la mejor marca de suelas en términos de fuerza, tracción y resistencia al calor y a la abrasión.

Desde hace unos años, Vibram produce una suela mixta que combina un patín inferior Vibram y una entresuela de poliuretano Xtra. Las suelas Vibram suelen aparecer en las botas como suelas Vibram puras (principalmente de goma) (suela bidensidad o mixta).

Debido a su excepcional mezcla de flexibilidad, comodidad y durabilidad, ha ido ganando clientes desde que se introdujo en el mercado y ahora es una de las partes más populares de las botas Chiruca. El modelo Chiruca Trofeo y el Chiruca Cares, en todas sus variantes, son dos de los modelos más populares.

Esta línea de Arneda, pensada en un principio para la caza, se ha convertido en todo un éxito para la empresa. Los clientes de Chiruca se han interesado por los modelos que utilizan tonos flúor para aumentar la visibilidad en los días de cacería y han conseguido situarse entre los más vendidos del catálogo.

Los tonos flúor de Game of Chiruca se incorporan al patín vibram de Hi Hi, a los cordones y a los bordados laterales para ofrecerles un aspecto único y, al mismo tiempo, garantizar una mayor visibilidad y protección.

Los entusiastas de la caza de toda Europa pueden llevar ahora estilos como el Chiruca Game Hi Vis 08 o Cares Hi Vis 08, que cuentan con alta visibilidad, tecnología Boa y suela Vibram.

Botas Chiruca de mujer

Las botas Chiruca de mujer destacan por su peso equilibrado y su comodidad. La mayoría de los clientes las compran para trabajar, cazar, hacer senderismo, pescar y otras actividades al aire libre, y disfrutan de la altura de la caña, que protege el tobillo sin ser demasiado alta.

Muchos tipos son unisex, con tallas que van de la 36 a la 47 y, en ocasiones, incluso la 50. Algunos modelos femeninos, como el Massana o el Panticosa, han ocupado sistemáticamente el primer puesto en ventas entre damas, cadetes y hombres a lo largo del tiempo.

Botas deportivas Chiruca

A medida que se acerca la primavera, las botas se empiezan a abandonar y los pies prefieren algo más ligero. Para solucionarlo, Chiruca presenta una línea de calzado deportivo con Goretex que mantiene pies secos y además, permite que el pie transpire y funcione de forma óptima.

Hay modelos para mujer y hombre que utilizan suela Vibran de excelente agarre, estas mezclan el nylon con otros materiales que facilitan la transpiración y materiales sintéticos, estos brindan mayor durabilidad. Para hacer senderismo es ideal en cualquier época del año.

Botas Chiruca de montaña

Se pueden encontrar varios estilos de botas de montaña en el catálogo o las mismas en más colores y con modelos especializados en senderismo (la llamada familia Chiruca Hiking). Este calzado de montaña es perfecto para el senderismo, los paseos por el campo y las rutas de esfuerzo moderado.

También se fabrican este tipo de calzado unisex de botas Chiruca, entre los que se encuentra el superventas Chiruca Pointer, además de tallas de hombre, mujer y niño.

A pesar de tener más modelos que las mujeres, las botas Chiruca para mujeres vienen en una mayor variedad de colores. Por supuesto, ambas áreas se benefician de todos los esfuerzos de I+D de la marca de Arnedo. En ambas colecciones se puede descubrir cualquier tipo de suela, de cuero (cuero nubuck hidrofugado o cuero con tecnología de hidrofugado).