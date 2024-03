Fundación MAS hace balance de un año histórico

La Fundación MAS presentó este martes su duodécima Memoria de Actividades en un acto presidido por su presidente, Vicente Martín González, y la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesionalde la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo Fernández. Una memoria que recoge todas las acciones impulsadas por la Fundación durante todo el año pasado en sus cuatro áreas de actuación: formación, obra social, vida saludable y voluntariado. Además, por primera vez, integra, las actividades realizadas en su sede y las alianzas para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con asociaciones y fundaciones alineadas.

Vicente Martín aprovechó el acto para hacer balance de un año caracterizado por la inauguración del Centro de Actividades ODS y actual sede de Fundación MAS. Desde su apertura, el pasado septiembre, han tenido lugar 72 actividades dentro de este edificio reutilizado y sostenible. Además, el Centro ODS ha acogido también los planes propios de Fundación MAS como la XIII edición de las Becas de Inglés con la concesión de 40 ayudas para niños y niñas. En esta línea formativa, la Fundación también convocó en la VIII edición del Programa Impulso Talento Joven 10 becas de formación para jóvenes en desempleo y con estudios superiores, logrando una inserción laboral del 87,5% en el sector de la distribución alimentaria.

El evento sirvió para poner en valor la obra social de la Fundación, que ha alcanzado la colaboración con 172 entidades sociales de Andalucía y Extremadura; y también su actuación en vida saludable, retomando sus campañas de Reparto de Desayunos Saludables en colegios y establecimientos comerciales de Grupo MAS para ayudar a sensibilizar en hábitos de vida saludable. En total, la Fundación ha repartido más de 24.000 desayunos a lo largo de sus 14 años de vida. En 2023, y por primera vez, celebró el I Acto del Día del Voluntariado MAS Solidario en homenaje a los más de 200 hombres y mujeres, empleados de Grupo MAS, que forman parte del espíritu solidario de la compañía y que han aportado su grano de arena en proyectos como la construcción de la Planta Zero, impulsado por Andex, un lugar desde donde luchar para adolescentes con cáncer.

Durante el acto, intervino Amalia Gómez Gómez, actual miembro del Patronato de Fundación MAS y ex Secretaria General de Asuntos Sociales, ex Diputada del Parlamento de Andalucía y ex Presidenta de Cruz Roja Sevilla, quien trasladó su experiencia dentro del órgano de gobierno de la Fundación, destacando la "huella positiva" que ha dejado Fundación MAS desde su creación hace 14 años al servicio de la sociedad. La Patrona de Fundación MAS resaltó cómo la formación que se lleva a cabo en Fundación "es muy importante porque además de permitir encontrar empleo, en igualdad de oportunidades, a hombres y mujeres, también educa en valores".

La Consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, destacó que "apostar por la educación es hacerlo por el empleo", subrayando el amplio programa de becas de formación que oferta la institución. En este sentido, insistió en "el papel fundamental de las empresas, no sólo como motor de crecimiento y creación de empleo, sino también como agentes verdaderamente transformadores del ámbito social". "Las empresas familiares como el Grupo MAS llevan en su ADN la cultura de unos valores que se transmiten de generación en generación. Así han ido configurando una cultura emprendedora, vital y comprometida que es clave preservar, extender y reconocer, pues es patrimonio de todos. Por tanto, estas firmas están llamadas a desempeñar, por tanto, un papel fundamental para lograr un auténtico crecimiento social, económico y medioambientalmente sostenible", añadió.

El Presidente de Fundación MAS cerró el acto marcando los retos de un 2024 en el que la compañía aspira "afianzar compromisos" con nuestra tierra, "con un plan de acción fuerte, con el foco puesto en dos áreas: la formación y la alimentación saludable". "En Fundación MAS centramos nuestros esfuerzos en estos dos puntos: primero, en generar empleabilidad a través de programas de becas para los más jóvenes que buscan acceder al mercado laboral, un área en el ya hemos ofertado más de 1250 becas; y segundo, nos enfocaremos en el fomento de hábitos de alimentación saludable a través de colaboraciones y talleres formativos. Porque contar con salud y con un empleo de calidad, son las bases de un futuro mejor", detalló.

Vicente Martín agradeció a los patrocinadores de la Fundación y a las 172 entidades colaboradoras permitir a la Fundación en la continuación de su atención de las personas que más lo necesitan.