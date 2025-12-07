Menéndez Pelayo se reasfalta tras años abandonada y este lunes se inicia la renovación de la calle Arroyo

El Ayuntamiento de Sevilla ha renovado el asfalto de la avenida Menéndez Pelayo, una vía principal y arteria estratégica de tráfico por la que a diario transitan miles de vehículos, tras años abandonada, y reasfaltará la calle Arroyo desde este lunes 8. Ambas actuaciones enmarcadas en el ambicioso Plan de Recuperación de la Seguridad Vial del Gobierno de José Luis Sanz.

Estos días, el consistorio ha concluido trabajos de renovación del pavimento en Menéndez Pelayo, unos trabajos que se han realizado esta semana con una inversión de 240.000 euros y que ha conseguido la mejora de 12.000 m2 de calzada.

Además de las labores de reasfaltado, los trabajos en Menéndez Pelayo han incluido la eliminación de la mediana en desuso que presentaba riesgos para la seguridad del tráfico rodado, optimizando así la funcionalidad de esta avenida.

El delegado de Urbanismo ha destacado que “desde este fin de semana, Menéndez Pelayo, importantísima avenida de la ciudad que conecta diferentes zonas y facilita el acceso al centro histórico y a la estación de tren de Santa Justa, cuenta con un asfalto totalmente renovado que mejora así las condiciones para tráfico rodado y peatones”.

Calle Arroyo: corte total de la vía de 22:00 a 06:00 horas

Las tareas de reasfaltado en la calle Arroyo se llevarán a cabo en el tramo que discurre entre José Laguillo y la calle Tharsis desde el lunes 8 y hasta el viernes 12 de diciembre con una inversión de 200.000 euros. Está previsto se ejecute un corte total de la vía, tramo calle José Laguillo - calle Tharsis, desde el 08 al 12 de diciembre en horario de 22:00 a 06:00 horas.

Está previsto que estas obras tengan una duración estimada de cinco días, por lo que la calle Arroyo lucirá con el pavimento renovado a partir del viernes 12 de diciembre. Se realizará en tres fases y se producirán cortes en horario nocturno para ocasionar las mínimas molestias al tráfico rodado.

Juan de la Rosa: “Se trata de una actuación que forma parte de la completa programación de obras que estamos ejecutando en toda Sevilla para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y nuestra ciudad. Con el reasfaltado de Arroyo, una de las arterias principales del Distrito San Pablo-Santa Justa, conseguiremos reducir ruidos y aportar seguridad a los conductores”

Esta actuación viene a completar las labores de renovación de pavimento que el gobierno municipal llevó a cabo en la calle Tharsis, entre Arroyo y Baltasar de Alcázar, que consiguieron solventar los problemas que presenta la calzada como consecuencia de la circulación y el envejecimiento de la misma.

Asimismo, el delegado de Urbanismo ha destacado de esta actuación que “con la instalación de asfalto de primera calidad en la calle Arroyo, una de las arterias principales del Distrito San Pablo-Santa Justa, conseguiremos reducir ruidos y aportar seguridad a los conductores”.

Cortes de tráfico en Arroyo en horario nocturno

Con motivo del reasfaltado de la calle Arroyo, está previsto se ejecute un corte total de la vía, tramo calle José Laguillo - calle Tharsis, desde el 08 al 12 de diciembre en horario de 22:00 a 06:00 horas.

Dichas obras se ejecutarán en tres fases, con objeto de evitar mantener el corte total sobre todo el tramo indicado todo el tiempo:

Fase I (tramo José Laguillo - Salesianos)

- Las calles Joaquín Morales y Torres y Salesianos quedan en "fondo de saco" desde la calle Jabugo con acceso únicamente a residentes.

Se establecen los itinerarios alternativos siguientes:

- María Auxiliadora - Avda. Jose Laguillo- glorieta Julian Besteiro - calle Esperanza de la Trinidad - calle San Juan Bosco

- calle San Juan Bosco - calle Venecia - calle Pérez Hervás - Avda. Jose Laguillo - María Auxiliadora

Fase II (tramo Salesianos - Samaniego)

- Las calles Garci Fernández, Santa María y Niña quedan en "fondo de saco", con acceso únicamente a residentes.

- La plaza de Antonio Martelo permanecerá abierta en ambos sentidos por la calle San Juan Bosco.

Se establecen los itinerarios alternativos siguientes:

- calle Arroyo / Salesianos - calle Urquiza - calle Esperanza de la Trinidad - calle San Juan Bosco - ctra. de Carmona

- calle Arroyo / Salesianos - calle Urquiza - calle Esperanza de la Trinidad - calle Samaniego - calle Francisco de Ariño - ctra. de Carmona

- calle Samaniego - calle Jabugo - calle San Juan Bosco

- calle Samaniego - calle Antonio Filpo Rojas - calle San Juan Bosco

Fase III (tramo Samaniego - Tharsis)

- Las calles Guanahaní (desde Argantonio) y Vicente Alanís (desde Rafael Laffon) quedan en "fondo de saco", con acceso únicamente a residentes.

Itinerarios alternativos

Se establecen los itinerarios alternativos siguientes:

- calle Arroyo / Francisco de Ariño - calle Samaniego - avda. Pueblo Saharaui - calle Carmen Martínez Sancho - calle Tharsis

- calle Tharsis - calle Tartesos - calle Argantonio - calle Imaginero Luis Álvarez Duarte - calle Samaniego

- calle Vicente Alanís - calle José María de Mena - calle Maestro Gómez Zarzuela - calle Francisco de Ariño

- calle Francisco Alanís - calle Rafael Laffon - calle Andrés Segovia