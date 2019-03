El Jueves más vigilado

El bullicio del Jueves no es esta mañana el de siempre. Está calmado, en silencio y vigilado. Al llegar al mercadillo no se escucha el ruido, ni se preocupa uno por mirar al suelo para observar los artículos en venta, sino que se encuentra con una valla metálica y dos policías.

Si se continúaba hacia delante y se mira a la Plaza de los Maldonados para buscar antigüedades, este jueves no hay, porque está vacía y protegida por otros dos agentes. Muy cerca de la capilla de Montesión, un camión de Lipasam corta la calle Conde de Torrejón junto a otros dos policías. También al final del mercadillo otros dos oficiales lo custodian. Además, paseando hay otros dos agentes viendo los puestos y recogiendo los artículos de vendedores sin licencia, que se los llevan los operarios de Lipasam.

"Si esto va por orden de llegada, el próximo jueves me vengo a las dos de la mañana". Esta es la respuesta de Rosa Paz, ex presidenta de la Asociación Mercadillo Histórico Popular El Jueves, ante la ocupación de su puesto de venta tradicional. El autor ha sido un vendedor afectado por el desalojo de la semana pasada, que ha montado su puesto a las cuatro de la mañana, cuando normalmente se empieza a las siete. Por lo tanto, ha habido un pequeño roce entre los vendedores por el punto de venta.

El objetivo que tiene el Ayuntamiento de Sevilla es regular, ordenar y proteger el mercadillo garantizando seguridad y accesibilidad tanto para las personas como para la policía, ambulancia... Esta medida se ha llevado a cabo con reuniones entre los vecinos, vendedores y de los comercios que apoyan esta medida, ya que el histórico mercadillo se encontraba descontrolado en cuanto al número de puestos, los artículos que se venden, por lo que venían generando problemas de convivencia en el barrio.

La opinión del actual presidente de la Asociación Mercadillo Histórico Popular El Jueves, Luis Andújar, es diferente. "Se basan en unas cosas que nunca han ocurrido, aquí hay salidas por todos lados y cuanto más lo mueven peor", confirma el dirigente y vendedor. "Nosotros somos respetuosos, dejamos un hueco en la acera para que puedan pasar y entrar en la tienda, y con los vecinos igual", defiende Alfonso Pérez, vendedor tradicional del mercadillo.

Pedro Roldán es un comercial y participante de la asociación del mercadillo, que ha visto reducido su puesto a dos metros de largo por uno de ancho, mientras que antes montaba un puesto de hasta 7 metros. A pesar de ello está a favor de la propuesta del Ayuntamiento."El mercadillo estaba desviado. Primero hay que reorganizarlo y cuando esté reorganizado podremos pedir más metros para los puestos. Además intentaremos ganar en calidad en su futuro".

Ismael Paéz, socio desde el 2008 de la asociación, la semana pasada no tenía su sitio. "¿Perdona? Pues esta semana me he puesto en el sitio del presidente y del abogado de la asociación, porque ellos sí tenían sus cuatro sitios escogidos" indica el comerciante.

Jose María Lucas Caya es otro vendedor de antigüedades y coleccionismo, que se gana la vida con su negocio. "Tenía antes siete metros y ahora me han dejado con dos metros, pero todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida con esto, no vale unos sí o otros no" afirma el comerciante.

Sin embargo, los vendedores piensan que la medida del mercadillo es por otras causas. En primer lugar por las quejas de algunos vecinos que han puesto varias denuncias por la suciedad que dejan los vendedores en sus portales. También para proteger a los apartamentos turísticos que la salida da a la Plaza de los Maldonados que antes estaba llena de puestos.