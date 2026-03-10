Metro de Sevilla informa en su web y app del funcionamiento de ascensores y escaleras mecánicas en tiempo real

La web y la app del Metro de Sevilla permite consultar en tiempo real el funcionamiento de sus ascensores y escaleras mecánicas, lo que mejora notablemente la información a los usuarios con movilidad reducida que tienen que usar los medios mecánicos de acceso.

El procedimiento para consultarlo es entrar en el apartado "próximos trenes" o bien desde la web (https://www.metro-sevilla.es/proximos) o desde la app móvil. A continuación se escribe la estación que se desea consultar y en la pestaña "más info" se accede a los datos de las escaleras mecánicas y ascensores.

La línea 1 consta de 41 ascensores y 52 escaleras mecánicas en sus 21 estaciones.

Los ascensores y escaleras mecánicas conectan la calle con los vestíbulos y los andenes de las estaciones del suburbano. Aunque la fiabilidad de dichas instalaciones es muy elevada, disponer de información en tiempo real sobre su estado, aporta tranquilidad y permite planificar mejor el trayecto, mejorando la experiencia de las personas que eligen el metro para sus desplazamientos.

Este tipo de herramientas de información al viajero ya está presente en grandes sistemas metropolitanos como Metro de Nueva York, Metro de Washington, Metro de Barcelona o Metro de Madrid, que ofrecen datos sobre la disponibilidad de todos o algunos de estos equipos. Metro de Sevilla ha ampliado el enfoque de la herramienta, al incorporar una capa adicional de información, indicando si las escaleras mecánicas son de subida o de bajada, lo que permite a los usuarios planificar con mayor precisión su recorrido dentro de la estación.

Esta nueva funcionalidad responde a la apuesta del metropolitano sevillano por la digitalización como herramienta para facilitar la accesibilidad y optimizar la experiencia de viaje, reforzando su posicionamiento como operador de referencia en innovación aplicada al transporte urbano.

La información en tiempo real del funcionamiento de escaleras mecánicas y ascensores (web de Metro de Sevilla, Metro de Sevilla, y su App) complementa la oferta de herramientas digitales que Metro de Sevilla ofrece a los usuarios del servicio, como la consulta en tiempo real del paso de trenes por estación, las condiciones ambientales en el interior de las unidades de su flota, la consulta de saldo, la recarga online de los títulos de viaje de Metro de Sevilla y la posibilidad de disfrutar del postpago inteligente, a través de la modalidad de usuario registrado en el sistema de validación Tap&Go.

Metro de Sevilla, que en diciembre del pasado 2025 formalizó la compra de cinco nuevos trenes, transportó el pasado año a más de 23,46 millones de usuarios, concretamente 23.462.017 viajeros, que constituye su récord anual histórico desde su puesta en servicio, el 2 de abril de 2009. Este volumen de viajeros equivale a un crecimiento interanual del 3,4% respecto a 2024, cuando se contabilizaron 22,6 millones de desplazamientos.

Metro de Sevilla es la sociedad concesionaria adscrita a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía y participada mayoritariamente por Globalvía y en menor medida por la Agencia de Obra Pública de la Junta.