Misa por Sandra Peña en el Cerro del Águila al mes de su muerte

La madre de Sandra Peña abraza a una mujer en la misa que tuvo lugar en San José Obrero el 30 de octubre.

El próximo viernes 14 de noviembre tendrá lugar una misa por Sandra Peña, coincidiendo con el primer mes de su muerte. La misa se oficiará en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en el Cerro del Águila, a las ocho de la tarde. Sandra Peña estaba muy vinculada a la hermandad del Cerro, de la que era hermana, como también lo era de la San José Obrero. La familia de Sandra invita a todas las personas que quieran acompañarles para rezar juntos por su alma.

En San José Obrero se celebró el 30 de octubre una misa que fue multitudinaria, en la que la iglesia se quedó pequeña debido a la cantidad de gente que acudió. La ceremonia fue especialmente emotiva, pues acudieron numerosos compañeros y amigos de Sandra, que acompañaron a sus padres en estos dolorosos momentos.

Cartel difundido por la familia de Sandra Peña. / D. S.

La joven, de 14 años, se quitó la vida el pasado 14 de octubre al regresar de clase. Sus padres habían comunicado al centro en el que cursaba estudios, el colegio concertado Irlandesas Loreto, que sufría acoso por parte de otras tres alumnas. La dirección del centro no abrió el protocolo antiacoso ni el antisuicidio, como estaba obligado a hacer y como informó la Junta tras el suicidio de la menor.

Precisamente este miércoles están citados a declarar en la Fiscalía de Menores los padres de Sandra. Irán en calidad de testigos perjudicados. La Policía ya tomó declaración a las presuntas acosadoras y elevó su informe a la Fiscalía.