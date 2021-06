Las mosquiteras, el mejor remedio para los mosquitos sevillanos

Los mosquitos vuelven a tomar Sevilla. Ya el año pasado se registró una gran invasión durante el mes de junio, no obstante, parece que este año la llegada de estos molestos insectos se adelantó y ya en abril se contaba con auténticos problemas de plagas, sobre todo en zonas estancadas del río Guadalquivir, fuentes o zonas de agua en parques.

Plaga de mosquitos en Sevilla

Otro año más, la presencia de mosquitos es preocupante en toda la provincia, especialmente en aquellos municipios cercanos al río y en zonas de humedales. A todo ello, hay que sumar que esa especie invasora de mosquito, el Aedes japonicus, que causó tantos problemas el verano pasado y que fue la responsable de los casos de meningoencefalitis vírica diagnosticada en varios municipios sevillanos, este año también está presente en la provincia andaluza. Por tanto, y con la llegada del calor, es momento de protegerse, tomar precauciones y acondicionar las viviendas; y es que se avecina un verano lleno de picaduras.

Cómo protegerse de los mosquitos sevillanos

Son momentos para salir a la calle. El verano llega con ganas de disfrutar de las terrazas, sobre todo después de tantas restricciones en medio país. Así, es normal que la gente esté deseando realizar toda actividad de ocio que se presente. Ahora bien, además de la precaución que debemos tomar frente al aún activo COVID, también es importante tomar precauciones contra estos mosquitos molestos.

Afortunadamente tenemos muchas maneras de protegernos de ellos. Lociones antimosquitos, pulseras y todo tipo de productos que podemos encontrar en farmacias y parafarmacias serán nuestros aliados este verano en las noches sevillanas.

Adecuar nuestro hogar

En casa la cosa cambia. Sí, existen muchas opciones que podemos tomar, desde los típicos enchufes antimosquitos, hasta velas de citronela. No obstante, no podemos negar que la manera más eficaz de acabar con los mosquitos sin privarnos de tener las ventanas abiertas por las noches son las mosquiteras.

Comprar mosquiteras es, sin lugar a dudas, una excelente inversión para el hogar. Con estos elementos cortamos el paso de forma automática no sólo a los mosquitos, también a cualquier otro insecto. Cucarachas, moscas y demás bichos molestos tendrán que esperar fuera de casa. No es la única ventaja de estas mosquiteras, pues, además, pueden retener las partículas de polvo exterior en su tela. Esto significa que no vamos a tener tanta acumulación de polvo en el interior de casa como si tuviéramos las ventanas completamente abiertas, y, aún así, disfrutaremos del aire de la misma forma.

Sumemos otra ventaja a estos elementos, mayor privacidad. Desde fuera de casa, al tener colocadas estas mosquiteras, la visibilidad hacia el interior será menor. No obstante, nosotros no tendremos problema en poder observar el exterior a través de ellas.

Es importante saber que hay muchos tipos de mosquiteras. También hay diferentes tipos de ventanas, por lo que parece lógico. Las más cómodas y recomendables son las mosquiteras correderas, pero si la tipología de nuestras ventanas no permite este tipo de mosquiteras, podemos encontrar una amplia variedad, desde las enrollables, las abatibles o las plisadas, entre muchas otras.