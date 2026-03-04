Un motorista herido tras colisionar con un turismo en la calle Torneo

Un motorista de mediana edad ha resultado herido este martes tras verse implicado en una colisión con un turismo en la calle Torneo, en sentido hacia la Barqueta, uno de los ejes de mayor densidad de tráfico de la capital sevillana. El accidente ha generado momentos de tensión entre los conductores que circulaban por la zona en la tarde de este miércoles.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que atendieron al motorista en el mismo punto del siniestro. Tras una primera valoración médica, el herido fue estabilizado y posteriormente trasladado a un centro hospitalario para una evaluación más exhaustiva. Por el momento no han trascendido detalles sobre el alcance concreto de las lesiones.

La Policía Local de Sevilla activó desvíos provisionales de tráfico para garantizar la seguridad y facilitar la labor de los servicios de emergencia, lo que provocó retenciones puntuales en el entorno. Además, los agentes han abierto diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la colisión y determinar posibles responsabilidades.