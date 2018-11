Así nos movemos en Semana Santa

¿Cómo nos movemos en Semana Santa? ¿Cuáles son las direcciones más habituales? ¿Cuál es el cruce preferido de la carrera oficial? ¿Cuántos movimientos se registran en las zonas principales del centro en las horas más importantes? ¿En qué medida puede ser útil el conocimiento de la biodinámica de una fiesta para garantizar su seguridad? El Ayuntamiento tiene ya procesados todos estos datos gracias al sistema de vigilancia que se estrenó en la pasada Semana Santa y que se mejorará y ampliará hacia Triana para la de 2019.

En la de 2018 se instalaron once puntos de muestreo con cámaras inteligentes de la compañía Bosch, preparadas para el conteo y para reportar avisos de alarma en tiempo real, como el caso de las carreras que se produjeron en la calle Reyes Católicos. De los once puntos, siete de ellos se instalaron en calles de acceso al centro (Puente y Pellón, Cuesta del Rosario, Avenida de la Constitución, Dos de Mayo, San Pablo, O’Donnell y Cuna), y los cuatro restantes en los alrededores (Laredo, Francos, Almirantazgo y Arfe). Los once puntos de vigilancia registraron datos desde el Domingo de Ramos hasta el Lunes de Pascua. En ese período se contabilizaron 3,9 millones de movimientos, de los que 2,6 se produjeron en los puntos de acceso al centro y 1,3 millones en el entorno de la carrera oficial. Los acceso con mayor actividad fueron los de la Avenida de la Constitución, San Pablo y Cuna. mientras que el paso del Laredo fue el que registró mayor actividad en torno a la carrera oficial con más de 600.000 movimientos.

En cuanto a la afluencia de personas registradas desde las 12 hasta las 3:00 de cada día (excepto el Jueves Santo y la Madrugada que se han considerado de 12 a 12) el Miércoles Santo fue el día más concurrido con 468.000 personas. Si se suman el Jueves Santo y la Madrugada, se superan las 713.000 personas.

El domingo de Ramos, tradicionalmente una de las jornadas con mayor público, se registraron sólo 360.000 movimientos, por debajo del Lunes Santo (423.000), Martes Santo (457.000) y Jueves Santo (400.000). La razón de la menor afluencia el Domingo de Ramos puede explicarse por la amenaza de lluvia con la que comenzó la jornada.

El acceso al centro más usado es el de la Avenida de la Constitución, con 267.143 movimientos. Y el recorrido más repetido es el que comienza en Laraña y concluye en la Plaza del Salvador, con 255.714 movimientos registrados. La calle Cuna es la que más desplazamientos registra si suman los trayectos en ambos sentidos: un total de 445.988.

En cuanto a la distribución horaria de los accesos al centro, se puede comprobar cómo hay una primera punta de entrada en torno a las 10:00, principalmente los días laborables, que se traslada a las 12:00 en los días festivos. La mayoría de los movimientos de acceso se producen a las 17:00. El caso del Jueves Santo, junto al de la Madrugada, mantuvo el nivel de accesos durante toda la noche con puntas de 30.000 personas y siempre por encima de las 14.000. Si se analizan cómo evolucionan las entradas y salidas del centro, se aprecia que existe un patrón similar cada día: se registra una entrada mayor a primera hora de la mañana y de la tarde durante los días laborables, y un mayor equilibrio los días festivos y el fin de semana.

Respecto a los movimientos en torno a la carrera oficial, se concluye que la mayoría de las personas circulan en el sentido de las agujas del reloj. Esta tendencia sólo cambia el Jueves Santo con el inicio de la Madrugada, cuando se produce un movimiento mayoritario en el sentido contrario a las agujas del reloj.

Si se compara en las diferentes calles peatonales el Lunes Santo con el Lunes de Pascua (una jornada laboral plena y ya sin cofradías), se puede obtener una visión sobre cómo cambia la biodinámica de la ciudad los días de Semana Santa. La conclusión es rotunda: la afluencia de personas en el centro se duplica cuando hay cofradías en la calle.

Todos estos datos se obtienen gracias a las cámaras de Bosch estrenadas en 2018. El Ayuntamiento ya las utilizó de forma experimental en una caseta de Feria para poner a prueba el control del aforo en un lugar cerrado. La Semana Santa de Sevilla ha sido un laboratorio idóneo para estas cámaras, fundamentales para detectar el movimiento rápido de personas en la Madrugada en la calle Reyes Católicos, cuando se produjo el único conato de avalancha. La cámara dio la alarma y la Policía pudo valorar los hechos e intervenir de inmediato.

Control de aforo

Las cámaras no sólo detectan las carreras sino el grado de ocupación de un espacio, lo que permite a la Policía aplicar sobre la marcha medidas de aforamiento en zonas sensibles. Se trata de cámaras con un sistema de vista de pájaro que permite detectar cada persona individualmente y conocer la posición precisa de cada una, por lo que la estimación de la cantidad de público es muy precisa. Estas cámaras analizan permanentemente el fondo de las imágenes para no inducir a error en la apreciación de movimientos repentinos. También son capaces de dividir un grupo en personas individuales para hacer el cálculo perfecto, lo cual es clave en acontecimientos con la Semana Santa donde la frecuencia de formación de bullas es muy elevada.

También clasifican objetos, caso de que alguien deje una mochila en algún puesto, o que un coche o un camión accedan de pronto a una calle peatonal, por poner algunos ejemplos de posibles alarmas.

Las cámaras de Bosch que se emplearon en 2018 están preparadas para ciberataques con capacidad para encriptar las comunicaciones. Estas cámaras gestionan a gran velocidad los cambios de luz sin necesidad de iluminación infrarroja. Esta última prestación es fundamental en la Madrugada, la jornada más amenazada de la Semana Santa en los últimos veinte años. Tiene capacidad para captar imágenes nítidas de personas corriendo a gran velocidad, una prestación fundamental para identificar tanto alborotadores como perjudicados. Las cámaras también están preparadas para evaluar la afección de las sombras y la presencia de objetos para establecer factores de corrección. El sistema permite que los agentes de Policía puedan recibir la información de las cámaras en sus teléfonos móviles y las correspondientes alarmas.

La compañía Bosch ha probado con éxito las cámaras inteligentes tanto en la Semana Santa de Sevilla como en la Exhibition Centre de Bilbao (BEC). El caso de Sevilla ha sido una buena ocasión también para combinar las cámaras con un sistema de megafonía para emitir avisos de tranquilidad en caso de pánico, una opción que no hizo falta en ningún momento. También se impartieron cursillos de seguridad a las hermandades durante la cuaresma. De lo que no se disponen, obviamente, es de las imágenes grabadas por las cámaras, pues están sujetas a tutela judicial y tuvieron que ser borradas cuando se cumplieron los plazos.

La próxima Semana Santa se ampliarán los puntos de vigilancia a la totalidad de Reyes Católicos, el Puente de Triana, la Plaza del Altozano y las calles San Jacinto y Pureza.