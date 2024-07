El muelle de Tablada concentrará los cruceros para evitar la apertura del puente de las Delicias

Para evitar la apertura del puente de las Delicias, el Puerto de Sevilla concentra los cruceros en el muelle de Tablada. La Autoridad Portuaria ha sacado la licitación para la redacción del proyecto de lo que será una nueva terminal enclavada en el futuro barrio portuario, ocupando un espacio de 800 metros entre la pasarela y el tinglado 8.

Con la asistencia técnica se pretende analizar el estado actual de la infraestructura y establecer las necesidades de actuación para poder recibir en esa zona de la ciudad barcos de alta gama con una media de 700 pasajeros. El Puerto ya recibe cruceros en ese muelle durante la Feria de Abril. Esta actuación forma parte del conjunto de trabajos asociados a la puesta en marcha del nuevo distrito, que mantendrá usos portuarios como el atraque de cruceros.

El traslado de la terminal de cruceros a Tablada centralizará el atraque de cruceros en este muelle, quedando las Delicias para otros usos náuticos. El proyecto debe contemplar la verificación estructural de estabilidad y cimentación de acuerdo a las Recomendaciones de Obras Marítimas (ROM) para los cruceros que determine la Autoridad Portuaria; el refuerzo de bolardos; la definición de nuevas defensas; los análisis de la solución para el tránsito de peatones sobre los adoquines existentes y de la posición óptima de las grúas existentes en el muelle para que no interfieran con la operativa y atraque de los cruceros; y la redacción del proyecto constructivo. El plazo de ejecución es de diez meses con un presupuesto de 163.350 euros (IVA incluido).

En el documento al que tuvo acceso este periódico, se argumenta que “actualmente, los cruceros que escalan en el Puerto de Sevilla utilizan como atraque el muelle de las Delicias, dotado con una terminal de cruceros. Para acceder al mismo, es necesaria la apertura del puente de las Delicias, maniobra que se acompasa con las mareas y que interfiere con el tráfico viario de la ciudad. El paso del puente es una maniobra compleja que debe ser realizada por personal experimentado, y que puede verse afectada cuando hay episodios de fuerte viento, destinándose al atraque de cruceros espacios alternativos a Delicias como el muelle de Tablada”.

El Puerto proyecta que el muelle de las Delicias quede para otros usos naúticos

Anualmente atracan en el Puerto de Sevilla unos 40 cruceros al año (con unas esloras que oscilan entre los 120 y 200 metros aproximadamente), a los que se suman las escalas de La Belle de Cadix. A partir de 2025 hay reservadas escalas para 50 cruceros. “Estas magnitudes, unido a la casuística del paso de las embarcaciones a través del puente de las Delicias, hacen necesario que se habiliten nuevos espacios destinados al atraque de cruceros y próximos a la ciudad”.

La necesaria modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no ha salido aún adelante en la sesión plenaria. Los partidos de la oposición no se mostraron a favor el pasado marzo argumentando “la falta de consenso con los vecinos”. El documento final incluye algunas novedades, como la reserva de suelo para centros de salud y deportivos. Los técnicos no han tenido en cuenta ninguna de las cinco alegaciones presentadas.

En la nueva ficha de desarrollo prevista en la modificación se contempla 12.980 metros cuadrados de equipamiento educativo y 1.670 metros cuadrados para equipamiento de Servicios de Interés Público y Social (SIPS). Igualmente, se incluyen 18.000 metros cuadrados de espacios libres que se distribuirán a lo largo de todo el distrito portuario. En el texto se recoge que la Autoridad Portuaria deberá abonar casi 2,2 millones a la Gerencia por lo conocido como carga urbanística.

La idea es conseguir la integración definitiva entre el Puerto y la ciudad (ya avanzada con la modificación del planeamiento para los suelos de la cabecera Oeste del Batán) y abrir el campus universitario de Reina Mercedes a la avenida de las Razas, algo que no se ha conseguido realizar en la última década y media tal y como preveía el plan general de 2006.

En concreto, el master plan (diseño concreto del proyecto) elaborado por la UTE que componen el estudio de arquitectura Eddea y la consultora inmobiliaria CBRE, transforma una superficie de 40 hectáreas situadas entre los puentes de las Delicias y del Centenario que se articula en torno a un sistema de espacios libres, equipamientos y actividades económicas y usos residenciales.