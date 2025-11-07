Muere un hombre en un fumadero de Sevilla y lo sacan a la calle para despistar a la Policía

La Policía Nacional está investigando la muerte de un hombre cuyo cadáver fue encontrado en una calle del Polígono Norte de Sevilla la madrugada del domingo. El cuerpo no presentaba aparentes signos de violencia, pero estaba sentado en una silla en mitad de la vía pública y amarrado con una sábana para que no se cayera. Todo apunta a que murió en uno de los fumaderos o narcopisos que hay por la zona y lo sacaron a la calle para que la Policía no pudiera averiguar dónde se produjo la muerte ni que en dicha vivienda se venden estupefacientes.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado al domingo 2 de noviembre en la calle Cazalla de la Sierra. Esta vía es paralela a Hermano Pablo, la calle que tiene más fama en el Polígono Norte y en la que muchos de sus vecinos se dedican a actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas. Hace un año, la Policía desarrolló en Hermano Pablo una operación contra el cultivo de marihuana con varias personas detenidas y varias plantaciones desmanteladas.

El pasado domingo, la Policía Local acudió al aviso de unas personas que llamaron porque decían haber encontrado en la calle. Al llegar, los agentes municipales corroboraron la veracidad del aviso y se activó el protocolo habitual cada vez que hay una defunción en la vía pública. Los servicios sanitarios confirmaron la defunción del hombre y se activó a la comisión judicial y a la Policía Nacional, para que hicieran una primera inspección ocular del cadáver y el lugar en el que había aparecido y procedieran después a su levantamiento.

El cuerpo fue retirado del lugar sobre las siete de la mañana del domingo. Fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se le practicó la autopsia, de la que hasta el momento no ha trascendido nada. El cadáver no presentaba signos externos de violencia, por lo que se cree que murió de forma natural o por sobredosis en la vivienda en la que se encontraba. Después, ya muerto, fue sacado a la calle para despistar a la Policía.

No es la primera vez que esto ocurre en Sevilla, ni tampoco en esta misma zona de la ciudad. Ya hace unos años apareció una persona muerta en una silla de ruedas en el bulevar junto a la Ronda Urbana Norte, una zona que actualmente está en obras por la construcción de la Línea 3 del Metro.

El aviso de este hallazgo se produjo unas horas después de que la Policía Local de Sevilla encontrara el cuerpo sin vida de otro hombre en la calle Telescopio, en el barrio de Madre de Dios, tras la llamada al 112 de una vecina que llevaba varios días sin ver al fallecido, se había asomado a una ventana y lo había visto tendido en el suelo. Fue una muerte natural.