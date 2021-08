Las muertes por Covid se disparan con el foco en los inmunodeprimidos

Los muertos por Covid suman el máximo de la quinta ola en la provincia de Sevilla. Dieciséis fueron los decesos que comunicó ayer la Consejería de Salud y Familias en una jornada negra que no se vivía desde el pasado mes de febrero, en pleno pico de la tercera ola, cuando se registraron 50 muertes en sólo dos días. En las últimas 48 horas han sido 24.

Recibida con confianza, por la buena marcha de la campaña de vacunación, incluso con un deje de indolencia por algunos sectores debido a la juventud de los primeros afectados, la quinta ola ha vuelto a demostrar los peligros de subestimar al coronavirus. Los 16 fallecimientos notificados por la Consejería de Salud y Familias este jueves son el peor registro desde el pasado 24 de febrero y auguran un reguero de malas noticias dado que son los colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran mayores, inmunodeprimidos y embarazadas, los que siguen estando en el punto de mira.

Un colectivo, este último, entre el que los profesionales están advirtiendo desde finales de junio de un aumento considerable de infecciones con un mayor nivel de riesgo a desarrollar un Covid grave, según los expertos. De hecho, en las últimas horas el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha confirmado el fallecimiento de una mujer poco después de dar a luz en el Hospital Virgen del Rocío. Según ha podido saber este periódico el fatal desenlace se produjo la madrugada del lunes al martes a causa de una lesión pulmonar grave, que es una de las patologías que está produciendo la variante delta del coronavirus y que se ha saldado con la muerte de más mujeres embarazadas en España.

Las reticencias a la vacunación entre el colectivo por miedo a los efectos secundarios o por no haber sido adecuadamente informadas y la relajación de las medidas para frenar la infección, han sido, entre otros factores, los que han provocado el aumento de los casos de Covid-19 entre las gestantes que han precisado de hospitalización y de cuidados intensivos en esta quinta ola. Como ya publicó este periódico, el pasado mes de julio ha sido, de momento, el periodo con más ingresos de embarazadas, tanto en UCI como en las plantas de hospitalización en el complejo Virgen del Rocío, en un momento en el que apenas el 26% de las embarazadas andaluzas habían accedido a la vacunación frente al patógeno, según los datos facilitados entonces.

Es por ello que desde la Administración andaluza se insiste en la inmunización de este colectivo, en palabras del presidente de la Junta porque "el mejor escudo" contra esta enfermedad es la vacunación. Juanma Moreno se refirió ayer al reciente fallecimiento de una gestante en Sevilla destacando que "no es un caso aislado". Son muchos casos los de embarazadas que se han infectado por Covid y han enfermado, y algunas de ellas han fallecido", señaló insistiendo en la importancia de la inmunización.

El presidente ha explicado así que desde el Gobierno y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) están "llamando casi personalmente una por una" a las embarazadas que no se han vacunado para que lo hagan "para proteger su vida y la de su hijo".

En este sentido, ha considerado un "gravísimo error no vacunarse", no solo en el caso de las embarazadas, sino de cualquier ciudadano, y ha recordado que en Andalucía hay "decenas de miles" de personas que rechazaron la vacuna cuando llegó su momento. Aunque "no podemos obligarles a vacunarse", Moreno ha confiado en que "entiendan que el mejor escudo es la vacunación".

Por otro lado, la quinta ola de Covid también está haciendo mella en los centros de mayores. Con datos que nada tienen que ver con los que se registraron al principio de la pandemia, lo cierto es que las muertes han reaparecido en los geriátricos y son ya 11 los mayores que han fallecido por esta enfermedad en los últimos días en la provincia en sendos brotes en residencias de Écija y Alcalá de Guadaíra que suman ya 108 afectados (55 y 53 respectivamente).

En concreto, ocho era residentes en el centro de Vitalia Écija donde el brote declarado hace más de una semana se divide entre 46 ancianos afectados, entre los que figuran ocho personas fallecidas, y siete miembros de la plantilla también positivos en las pruebas de detección del coronavirus Covid-19. Por otro lado, el brote de covid que se inició hace dos semanas en la residencia Guadaíra, de Alcalá de Guadaíra, se ha cobrado la vida de tres ancianos. Los contagios afectan a 53 residentes y dos trabajadores.

Fuentes sanitarias aseguran que, en ambos centros, se realizan pruebas PCR cada tres días a todas las personas que viven o trabajan en la residencia. Igualmente, señalan que desde que se detectó el brote, las instalaciones se mantienen aisladas, sin recibir visita alguna desde el exterior, excepto las de los proveedores de alimentos o medicamentos, con el protocolo previsto en estos casos.