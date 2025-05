Muñoz acusa a Sanz de "mentir a los sevillanos" con la ampliación de la Feria

El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha acusado al alcalde, José Luis Sanz, en el Pleno ordinario de mayo de "mentir a los sevillanos" con la ampliación del recinto ferial -en suelos propiedad del Gobierno central- pidiendo "rigurosidad", ya que "no es serio pasar de 300 a 200 casetas con una iniciativa que aún se está analizando". Por su parte, el alcalde ha criticado que "da la impresión de que Muñoz ya ha hablado con la ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, para que la iniciativa de ampliar la Feria no pueda salir bajo ningún concepto".

En una pregunta relativa al proyecto en el recinto ferial, anunciado por Sanz el pasado 12 de mayo y que comprende la construcción de 220 nuevas casetas en 2027 y con fecha de finalización en 2028, el alcalde ha señalado que "se trata de una iniciativa particular de concesión de obra pública registrada el pasado viernes 9 de mayo para el que el área de Fiestas Mayores ha abierto un expediente, que se encuentra en una situación administrativa inicial". Así, ha señalado que "aún no existe informe alguno, que se comenzarán a llevar a cabo cuando se tramite esta propuesta de forma favorable y serán conocidos por todos".

Este proyecto comprende 220 nuevas casetas en un área de 20.000 metros cuadrados comprendida entre la calle Costillares y las avenidas de Juan Pablo II y Alfredo Kraus, en la zona en la que se ubica actualmente la calle del Infierno que será retranqueada con el mismo número de atracciones.

UN PROYECTO "QUE SUENA A CORTINA DE HUMO"

De este modo, el portavoz del grupo municipal socialista ha apuntado que "lanzar una propuesta en la que al comienzo anunció 300 casetas para el 2025, después 260 para el 2026 y ahora 200 para el 2027, suena más a cortina de humo". Asimismo, ha preguntado por conversaciones con "caseteros, montadores, empresarios y la financiación del proyecto, porque no hay expedientes".

Muñoz ha criticado que "el alcalde es experto en poner cosas en suelos que no son suyos" y que "está buscando cualquier resquicio para pegarle un bofetón al Gobierno central". Así, "espero que no haya problema para la ampliación y siempre me tendrá de aliado para estas actuaciones", pidiendo "transparencia con los proyectos, sobre todo con el mecanismo de financiación a través de un canon que se está proponiendo".

SOBRE EL PROYECTO

Se trata de una promesa electoral del PP que consta de un proyecto que se llevará a cabo en tres fases. En primer lugar, desde este mes de mayo hasta abril de 2026, tendrá lugar la tramitación administrativa, con la redacción del pliego, la exposición pública, presentación de ofertas y la adjudicación definitiva, que está previsto entre mayo y noviembre de 2025. Tras ello, la redacción del proyecto definitivo y la aprobación del Gerencia Municipal de Urbanismo se llevará a cabo antes de abril de 2026.

Tras la Feria de 2026, comenzarán las obras de urbanización en la nueva zona de casetas, que finalizará dos meses antes de la nueva edición para permitir el montaje de las mismas. En la Feria de 2027 parte de las atracciones de la Calle del Infierno se trasladarán a un emplazamiento provisional al este del recinto. Entre mayo de 2027 y febrero de 2028 comenzarán las obras de instalación de las zonas de atracciones, aparcamientos y recinto de cocheras de caballos. La Feria de 2028, será ya en el recinto definitivo.

Finalmente, la obra se realizará mediante la colaboración público-privada y el concurso establecerá una concesión de estos terrenos por 28 años en los que el Ayuntamiento pagará un canon anual de 2,9 millones de euros.