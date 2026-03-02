Muñoz critica la falta de rigor histórico en la boda de Carlos V

Antonio Muñoz ha cuestionado públicamente la organización de la boda conmemorativa de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en Sevilla el pasado 28 de febrero. El portavoz municipal ha señalado tres aspectos críticos del evento: la coincidencia con el Día de Andalucía, la ausencia de rigor histórico y la justificación basada exclusivamente en la afluencia de público.

El acto conmemorativo, que pretendía recordar las nupcias imperiales del siglo XVI, ha generado polémica por su planificación y ejecución. Según Muñoz, hacer coincidir la celebración con la festividad autonómica "supone una falta de respeto institucional", además de evidenciar una clara carencia en la organización del evento que tuvo lugar en la capital andaluza.

Falta de asesoramiento técnico en el evento

La principal crítica se centra en el déficit de rigor histórico que ha presentado la conmemoración. Muñoz ha destacado que Sevilla dispone de universidades, documentalistas e historiadores de reconocido prestigio que podrían haber aportado seriedad y coherencia a la recreación. Sin embargo, el acto careció desde el inicio de un asesoramiento técnico sólido que garantizara los estándares mínimos de calidad exigibles para este tipo de eventos culturales.

El éxito de público no justifica la banalización

El portavoz municipal ha rechazado que la participación ciudadana pueda justificar la falta de rigor. "No todo vale. No debemos banalizar nuestra historia ni trivializar nuestra cultura bajo el pretexto de la participación o la afluencia", ha señalado Muñoz. Esta postura subraya que el éxito cuantitativo no puede compensar las carencias cualitativas en eventos de carácter histórico y cultural.

Oportunidad perdida para Sevilla

Según Antonio Muñoz, la ciudad se encontraba "ante una oportunidad histórica" para conmemorar un acontecimiento relevante vinculado a la figura del emperador y a un episodio significativo del pasado sevillano. No obstante, ha lamentado que el Ayuntamiento y su gobierno municipal "no han estado a la altura de las circunstancias" en esta ocasión.

Próximos actos conmemorativos

Dado que los actos conmemorativos continuarán según ha anunciado el propio gobierno municipal, Muñoz ha expresado su expectativa de que los próximos hitos se desarrollen con el rigor histórico y la seriedad que la ocasión merece. Esta declaración sugiere que habrá más eventos relacionados con Carlos V en los próximos meses en la capital andaluza.