Muñoz propone un acuerdo entre las tres administraciones para agilizar la línea 2 del Metro

Antonio Muñoz, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, ha instado a establecer un acuerdo entre las tres administraciones públicas para impulsar definitivamente la construcción de la línea 2 del Metro hispalense. La propuesta busca coordinar esfuerzos entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Consistorio sevillano para garantizar la puesta en marcha y agilizar los plazos de ejecución de esta infraestructura largamente demandada.

"Los vecinos de Sevilla Este llevan demasiados años soportando problemas de movilidad sin que se les ofrezca una solución definitiva. Su hartazgo es más que comprensible. Y seamos claros: la verdadera respuesta a estas necesidades es la línea 2 de Metro", ha manifestado Muñoz en su intervención. El portavoz socialista ha recordado que durante su etapa como alcalde fue posible alcanzar un consenso similar para desbloquear la línea 3, planteando ahora: "¿Por qué no repetirlo ahora con la línea 2?".

Un llamamiento a completar el proyecto

El exalcalde ha hecho un llamamiento directo a la Junta de Andalucía para que complete sin más retrasos la redacción del proyecto, con el objetivo de poder licitar las obras en 2026. Asimismo, Muñoz ha destacado el firme compromiso del Gobierno de España, reiterado por la vicepresidenta María Jesús Montero, para financiar el 50% del coste de los nuevos tramos del Metro sevillano.

El tranvibús como solución provisional

Mientras avanzan los trámites para la línea 2, el portavoz del PSOE ha señalado la importancia de que el Ayuntamiento gestione eficazmente el tranvibús como alternativa transitoria. "Debe servir para mejorar la movilidad y no para empeorarla, como lamentablemente está ocurriendo hasta ahora por la falta de eficacia en su gestión", ha concluido Muñoz, instando al actual equipo de gobierno municipal a optimizar este servicio mientras se materializa la solución definitiva con el Metro.