Los musulmanes de Sevilla se reúnen en un rezo común para pedir que llueva

Representantes y fieles musulmanes de varias mezquitas sevillanas se han reunido este domingo en Sevilla para realizar un Salah al-Istisqá, una rogativa especial que contempla el Corán para pedir a Alá que llueva lo antes posible.

Según ha explicado a EFE uno de los dos imanes de la comunidad musulmana en el barrio sevillano de La Macarena, Mohammad Idrissi, a este rezo acudieron musulmanes de buena parte de la provincia, aprovechando que "son momentos de reflexión e introspección".

Ha indicado que se ha realizado porque "debemos mejorar espiritualmente y cuidar el regalo que hemos recibido cumpliendo con nuestra responsabilidad como julafá en La Tierra", en alusión a la referencia del Corán a los primeros califas del profeta, los Julafá al Rashidin, "y la obligación de dejar el planeta en mejores condiciones en lo encontramos"

El imán ha declarado que "Allah y el Profeta Muhammad nos enseñan a cuidar el medio ambiente y a no malgastar nuestros recursos, especialmente el agua", por lo que ha pedido que "seamos responsables, más que nunca, y no nos fijemos en los que no aportan y enfoquémonos en lo que Allah quiere de nosotros.".

Los convocantes pidieron que participasen en el rezo todos los fieles que quisieran desde su casa, en un algo que "quizás se pueda ver como un algo pequeño, pero son estos gestos los que marcan la diferencia".