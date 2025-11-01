El Real Alcázar ha inaugurado esta tarde la tercera edición de Naturaleza Encendida, el espectáculo lumínico y artístico que cada año transforma los jardines de este enclave Patrimonio de la Humanidad en una historia escrita con luz. Bajo el título Arras, esta edición —que podrá visitarse hasta el 15 de marzo de 2026— conmemora el 500 aniversario del desfile nupcial de Carlos V e Isabel de Portugal, recreando los siete arcos triunfales que acompañaron aquella celebración histórica.
1/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
2/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
3/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
4/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
5/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
6/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
7/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
8/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
9/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
10/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
11/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
12/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
13/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
14/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
15/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
16/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
17/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
18/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
19/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
20/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
21/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
22/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
23/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
24/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
25/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
26/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
27/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
28/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
29/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
30/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
31/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
32/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
33/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
34/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
35/35'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro