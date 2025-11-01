'Naturaleza Encendida' en los Reales Alcázares de Sevilla, todas las fotos

El Real Alcázar ha inaugurado esta tarde la tercera edición de Naturaleza Encendida, el espectáculo lumínico y artístico que cada año transforma los jardines de este enclave Patrimonio de la Humanidad en una historia escrita con luz. Bajo el título Arras, esta edición —que podrá visitarse hasta el 15 de marzo de 2026— conmemora el 500 aniversario del desfile nupcial de Carlos V e Isabel de Portugal, recreando los siete arcos triunfales que acompañaron aquella celebración histórica.