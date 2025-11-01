Las ‘Arras’ de luz de una boda imperial en el Real Alcázar
‘Naturaleza Encendida’ vuelve con una nueva experiencia lumínica inspirada en el enlace entre Carlos V e Isabel de Portugal hace 500 años
El Alcázar de Sevilla revivirá la boda imperial de Carlos I e Isabel de Portugal con una recreación virtual
Cuando la luz cuenta historias, todo se vuelve más mágico, casi ensoñador. Esta vez Naturaleza Encendida, la creación de Letsgo, cuenta a través de la luz la boda de Carlos I de España y V de Alemania con Isabel de Portugal. Quinientos años hace que el Real Alcázar acogió la celebración de este enlace que supuso un gran acontecimiento para la época y convirtió por unos días a Sevilla en capital del Imperio donde no se ponía el sol.
Primero fue Corrientes, después Sueños y ahora con Arras, el Real Alcázar vuelve a a transformarse en un escenario de luz, historia y emoción. El año pasado el espectáculo fue visitado por más de 180.000 personas, el 70% residentes en Sevilla. La nueva propuesta pretende revivir de forma inmersiva la majestuosa boda imperial de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en 1526 en el Real Alcázar.
Estará abierta hasta el 15 de marzo de 2026, con entradas ya a la venta y descuentos especiales para los sevillanos. El acceso se realizará por la Puerta del Apeadero, en el Patio de Banderas, y el horario será de lunes a miércoles de 19:00 a 22:00, y de jueves a domingo de 19:00 a 22:45.
Inspirado en los siete arcos triunfales que se levantaron en Sevilla para conmemorar aquel histórico enlace, el recorrido divide los jardines del Alcázar en siete zonas temáticas, cada una dedicada a una virtud regia: Prudencia, Fortaleza, Clemencia, Paz, Justicia, Fe y Gloria. En cada espacio, el visitante se adentrará en un universo de videoproyecciones, efectos visuales, sonido envolvente y relatos originales que reinterpretan estos valores desde una mirada contemporánea y simbólica.
Desde la producción del espectáculo recuerdan que la propuesta escénica refuerza su compromiso con la sostenibilidad: todos los equipos de iluminación son led de bajo consumo y última generación.
En esta edición, los setos se iluminarán desde el suelo, sin microbombillas en los parterres ni soportes sobre los árboles, marcando un paso adelante en la evolución técnica y ambiental del proyecto.
El recorrido también destaca elementos arquitectónicos emblemáticos como la Puerta de Marchena, el Cenador del León o la Fuente de la Fama, que cobrarán nueva vida gracias a delineados digitales que realzan su belleza.
Con una banda sonora original, recursos visuales de vanguardia y una puesta en escena que fusiona arte, tecnología y patrimonio, Arras invita al espectador a reflexionar sobre el legado de esta boda que tuvo tanta importancia histórica, donde pasado y presente dialogan a través de la luz.
Las entradas se pueden comprar online en www.naturalezaencendida.com.En la taquilla, de miércoles a domingo, de 10:00 a 14:00 (Patio de Banderas) y desde 30 minutos antes del inicio del espectáculo. Los descuentos especiales para sevillanos disponible hasta el 15 de marzo de 2026.
