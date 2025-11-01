Las ‘Arras’ de luz de una boda imperial en el Real Alcázar

Cuando la luz cuenta historias, todo se vuelve más mágico, casi ensoñador. Esta vez Naturaleza Encendida, la creación de Letsgo, cuenta a través de la luz la boda de Carlos I de España y V de Alemania con Isabel de Portugal. Quinientos años hace que el Real Alcázar acogió la celebración de este enlace que supuso un gran acontecimiento para la época y convirtió por unos días a Sevilla en capital del Imperio donde no se ponía el sol.

Primero fue Corrientes, después Sueños y ahora con Arras, el Real Alcázar vuelve a a transformarse en un escenario de luz, historia y emoción. El año pasado el espectáculo fue visitado por más de 180.000 personas, el 70% residentes en Sevilla. La nueva propuesta pretende revivir de forma inmersiva la majestuosa boda imperial de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en 1526 en el Real Alcázar.

Estará abierta hasta el 15 de marzo de 2026, con entradas ya a la venta y descuentos especiales para los sevillanos. El acceso se realizará por la Puerta del Apeadero, en el Patio de Banderas, y el horario será de lunes a miércoles de 19:00 a 22:00, y de jueves a domingo de 19:00 a 22:45.

Inspirado en los siete arcos triunfales que se levantaron en Sevilla para conmemorar aquel histórico enlace, el recorrido divide los jardines del Alcázar en siete zonas temáticas, cada una dedicada a una virtud regia: Prudencia, Fortaleza, Clemencia, Paz, Justicia, Fe y Gloria. En cada espacio, el visitante se adentrará en un universo de videoproyecciones, efectos visuales, sonido envolvente y relatos originales que reinterpretan estos valores desde una mirada contemporánea y simbólica.

Desde la producción del espectáculo recuerdan que la propuesta escénica refuerza su compromiso con la sostenibilidad: todos los equipos de iluminación son led de bajo consumo y última generación.

En esta edición, los setos se iluminarán desde el suelo, sin microbombillas en los parterres ni soportes sobre los árboles, marcando un paso adelante en la evolución técnica y ambiental del proyecto.

El recorrido también destaca elementos arquitectónicos emblemáticos como la Puerta de Marchena, el Cenador del León o la Fuente de la Fama, que cobrarán nueva vida gracias a delineados digitales que realzan su belleza.

Con una banda sonora original, recursos visuales de vanguardia y una puesta en escena que fusiona arte, tecnología y patrimonio, Arras invita al espectador a reflexionar sobre el legado de esta boda que tuvo tanta importancia histórica, donde pasado y presente dialogan a través de la luz.

Las entradas se pueden comprar online en www.naturalezaencendida.com.En la taquilla, de miércoles a domingo, de 10:00 a 14:00 (Patio de Banderas) y desde 30 minutos antes del inicio del espectáculo. Los descuentos especiales para sevillanos disponible hasta el 15 de marzo de 2026.